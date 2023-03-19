ЦСКА - Зенит 19 Марта прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
19 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 19 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 1
|29.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|0 : 3
|28.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 2
|26.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 0
|17.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|2 : 3
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 1
|20.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 4
|09.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|12.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Травма колумбийского опорника стала тяжёлым ударом по обороне сине-бело-голубых. «Зенит» страдает без Барриоса. А впереди у чемпиона — ЦСКА0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|84.2
|2
|Спартак М
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|66.7
|3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|66.7
|4
|Динамо М
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|58.3
|5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|56.1
|6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|51.7
|7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|50.9
|8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|48.3
|9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|46.7
|10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|41.7
|11
|Локомотив М
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|36.7
|12
|Крылья Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|35.1
|13
|Пари Нижний Новгород
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|33.3
|14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|28.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|22.8
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|12.3