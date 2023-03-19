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ЦСКА - Зенит 19 Марта прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
19 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
ЦСКА
Зенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Зенит, которое состоится 19 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 5 Зенит2 : 1ЦСКА
      29.06.2022 Кубок PARI Премьер ЦСКА0 : 3Зенит
      28.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 ЦСКА0 : 2Зенит
      26.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Зенит1 : 0ЦСКА
      17.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА2 : 3Зенит
      19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Зенит2 : 1ЦСКА
      20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА0 : 4Зенит
      09.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Зенит3 : 2ЦСКА
      02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит1 : 1ЦСКА
      12.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит3 : 1ЦСКА
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      Травма колумбийского опорника стала тяжёлым ударом по обороне сине-бело-голубых. «Зенит» страдает без Барриоса. А впереди у чемпиона — ЦСКА0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура РПЛ: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Зенит19 15 3 1 53-9 48 84.2
      2 Спартак М20 12 4 4 45-24 40 66.7
      3 Ростов19 11 5 3 35-27 38 66.7
      4 Динамо М20 10 5 5 36-24 35 58.3
      5 ЦСКА19 9 5 5 34-20 32 56.1
      6 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
      7 Ахмат19 9 2 8 30-29 29 50.9
      8 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
      9 Сочи20 8 4 8 29-39 28 46.7
      10 Урал20 7 4 9 24-31 25 41.7
      11 Локомотив М20 6 4 10 27-37 22 36.7
      12 Крылья Советов19 5 5 9 20-30 20 35.1
      13 Пари Нижний Новгород19 5 4 10 23-34 19 33.3
      14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
      15
      Зона вылета
      		Химки19 3 4 12 19-40 13 22.8
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М19 1 4 14 9-33 7 12.3

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