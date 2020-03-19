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Бетис - Мальорка 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
19 Марта 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
Бетис
Мальорка

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Мальорка, которое состоится 19 Марта 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бетис
      Севилья
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Главные тренеры
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      МексикаХавьер Агирре
      История личных встреч
      20.08.2022 Испания - Примера Тур 2 Мальорка1 : 2Бетис
      20.02.2022 Испания - Примера Тур 25 Бетис2 : 1Мальорка
      14.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Мальорка1 : 1Бетис
      21.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Бетис3 : 3Мальорка
      30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Мальорка1 : 2Бетис
      10.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Мальорка1 : 2Бетис
      08.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 16 Бетис1 : 0Мальорка
      21.05.2013 Испания - Примера Тур 36 Мальорка1 : 0Бетис
      22.12.2012 Испания - Примера Тур 17 Бетис1 : 2Мальорка
      04.02.2012 Испания - Примера Тур 22 Мальорка1 : 0Бетис
      Текстовая трансляция
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      У «Бетиса» присутствует богатая история, связанная с королевской семьёй. «Реал» — не самый «королевский» клуб Испании? Почему на это звание претендует «Бетис»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Бетис» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона25 21 2 2 47-8 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид25 17 5 3 50-19 56 74.7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад25 13 6 6 33-24 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Бетис25 12 6 7 33-26 42 56.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал25 11 5 9 29-24 38 50.7
      7 Атлетик Б26 10 6 10 36-28 36 46.2
      8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
      9 Осасуна25 9 7 9 22-24 34 45.3
      10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
      11 Мальорка25 9 5 11 22-26 32 42.7
      12 Жирона26 8 7 11 40-41 31 39.7
      13 Севилья25 7 7 11 29-40 28 37.3
      14 Кадис26 6 10 10 21-38 28 35.9
      15 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
      16 Эспаньол26 6 9 11 32-42 27 34.6
      17 Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
      18
      Зона вылета
      		Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      20
      Зона вылета
      		Эльче25 2 7 16 19-49 13 17.3

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