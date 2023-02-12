Реал Сосьедад - Эльче 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
19 Марта 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эльче, которое состоится 19 Марта 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Пабло Мачин
История личных встреч
|27.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 1
|10.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0
|07.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 3
|20.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|28.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 0
|28.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|4 : 0
|24.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|21
|2
|2
|47-8
|65
|86.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|25
|17
|5
|3
|50-19
|56
|74.7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|25
|13
|6
|6
|33-24
|45
|60.0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|25
|12
|6
|7
|33-26
|42
|56.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|25
|11
|5
|9
|29-24
|38
|50.7
|7
|Атлетик Б
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|46.2
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|25
|9
|7
|9
|22-24
|34
|45.3
|10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|43.6
|11
|Мальорка
|25
|9
|5
|11
|22-26
|32
|42.7
|12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|39.7
|13
|Севилья
|25
|7
|7
|11
|29-40
|28
|37.3
|14
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|35.9
|15
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|35.9
|16
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|34.6
|17
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 18
Зона вылета
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|33.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|25-34
|26
|34.7
| 20
Зона вылета
|Эльче
|25
|2
|7
|16
|19-49
|13
|17.3