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Барселона - Реал Мадрид 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
19 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 26-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Барселона
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 19 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Барселона
      Барселона
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХавьер Эрнандес
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      02.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 1Барселона
      15.01.2023 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид1 : 3Барселона
      16.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид3 : 1Барселона
      24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Барселона1 : 0Реал Мадрид
      20.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид0 : 4Барселона
      12.01.2022 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3 ДВРеал Мадрид
      24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Барселона1 : 2Реал Мадрид
      10.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Реал Мадрид2 : 1Барселона
      24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 3Реал Мадрид
      01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Реал Мадрид2 : 0Барселона
      Текстовая трансляция
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      «Реал» включился в судебное разбирательство, в котором «Барсу» обвиняют в коррупции. В Мадриде уверены, что обвинения обоснованы. «Реал» выступит по делу «Барсы» о коррупции. Может дойти до реальных сроков0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал». Начало класико запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона25 21 2 2 47-8 65 86.7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид25 17 5 3 50-19 56 74.7
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад25 13 6 6 33-24 45 60.0
      5
      Лига Европы
      		Бетис25 12 6 7 33-26 42 56.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал25 11 5 9 29-24 38 50.7
      7 Атлетик Б26 10 6 10 36-28 36 46.2
      8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
      9 Осасуна25 9 7 9 22-24 34 45.3
      10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
      11 Мальорка25 9 5 11 22-26 32 42.7
      12 Жирона26 8 7 11 40-41 31 39.7
      13 Севилья25 7 7 11 29-40 28 37.3
      14 Кадис26 6 10 10 21-38 28 35.9
      15 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
      16 Эспаньол26 6 9 11 32-42 27 34.6
      17 Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
      18
      Зона вылета
      		Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе25 6 8 11 25-34 26 34.7
      20
      Зона вылета
      		Эльче25 2 7 16 19-49 13 17.3

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