ПСЖ - Ренн 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
19 Марта 2023 года в 19:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ренн, которое состоится 19 Марта 2023 года в 19:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Бруно Женезио
История личных встреч
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
|11.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|09.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|07.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 0
|18.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 1
|03.08.2019
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|27.04.2019
|Кубок Франции
|Финал
|2 : 2 6 : 5
|27.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|4 : 1
|23.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|27
|21
|3
|3
|68-26
|66
|81.5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|28
|16
|9
|3
|47-21
|57
|67.9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|27
|17
|5
|5
|51-27
|56
|69.1
| 4
Лига Европы
|Монако
|27
|15
|6
|6
|55-37
|51
|63.0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|28
|14
|7
|7
|51-36
|49
|58.3
|6
|Ренн
|27
|14
|5
|8
|45-29
|47
|58.0
|7
|Ницца
|27
|11
|10
|6
|36-24
|43
|53.1
|8
|Реймс
|27
|10
|13
|4
|35-26
|43
|53.1
|9
|Лорьян
|27
|12
|7
|8
|40-36
|43
|53.1
|10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|48.8
|11
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|41.7
|12
|Клермон
|27
|9
|7
|11
|26-38
|34
|42.0
|13
|Монпелье
|27
|10
|3
|14
|42-46
|33
|40.7
|14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|35.7
|15
|Страсбург
|27
|4
|11
|12
|32-46
|23
|28.4
|16
|Брест
|27
|5
|8
|14
|28-44
|23
|28.4
| 17
Зона вылета
|Осер
|27
|5
|8
|14
|23-49
|23
|28.4
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|27
|6
|3
|18
|20-48
|21
|25.9
| 19
Зона вылета
|Труа
|27
|4
|8
|15
|36-59
|20
|24.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|28
|2
|4
|22
|21-63
|10
|11.9