Торино - Наполи 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
19 Марта 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 27-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Наполи, которое состоится 19 Марта 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 1
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 33
|0 : 2
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 1
|29.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|06.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 0
|17.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 0
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|06.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|26
|22
|2
|2
|60-16
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|64.1
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|26
|14
|7
|5
|41-19
|49
|62.8
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Рома
|26
|14
|5
|7
|35-25
|47
|60.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|55.6
|7
|Ювентус
|26
|16
|5
|5
|44-22
|38
|-15
|48.7
|8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|46.9
|9
|Торино
|26
|10
|7
|9
|29-29
|37
|47.4
|10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|45.7
|11
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|12
|Фиорентина
|26
|9
|7
|10
|31-31
|34
|43.6
|13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42.0
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Лечче
|26
|6
|9
|11
|24-31
|27
|34.6
|16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|33.3
|17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|26
|4
|7
|15
|21-38
|19
|24.4
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|16.0
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|26
|2
|6
|18
|13-43
|12
|15.4