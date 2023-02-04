Байер - Бавария 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
19 Марта 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 25-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бавария, которое состоится 19 Марта 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
|Хаби Олано Алонсо
|Юлиан Нагельсман
История личных встреч
|30.09.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|4 : 0
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|1 : 1
|17.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 5
|20.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 0
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|04.07.2020
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 4
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 1
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|24
|15
|7
|2
|71-25
|52
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|60.0
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|24
|13
|6
|5
|36-28
|45
|62.5
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|24
|13
|6
|5
|37-33
|45
|62.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|24
|11
|7
|6
|46-34
|40
|55.6
|7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|50.7
|8
|Майнц
|24
|10
|6
|8
|39-35
|36
|50.0
|9
|Байер
|24
|10
|4
|10
|43-39
|34
|47.2
|10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|41.3
|11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|41.3
|12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|37.3
|13
|Кёльн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|36.0
|14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|29.3
|16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|28.0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|28.0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|26.7