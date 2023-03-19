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Брага - Порту 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
19 Марта 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
Брага
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 19 Марта 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брага
      Брага
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияАртур Жорже
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      30.09.2022 Португалия - Примейра Тур 8 Порту4 : 1Брага
      25.04.2022 Португалия - Примейра Тур 31 Брага1 : 0Порту
      12.12.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Порту1 : 0Брага
      03.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Порту2 : 3Брага
      10.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Брага1 : 1Порту
      07.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Брага2 : 2Порту
      19.09.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Порту3 : 1Брага
      25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Брага2 : 1Порту
      25.01.2020 Португалия - Кубок лиги Финал Брага1 : 0Порту
      17.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Порту1 : 2Брага
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика25 22 2 1 66-14 68 90.7
      2 Порту24 18 3 3 55-17 57 79.2
      3 Брага24 18 1 5 54-22 55 76.4
      4 Спортинг24 16 2 6 49-23 50 69.4
      5 Витория Гимарайнш25 12 4 9 25-29 40 53.3
      6 Арока25 10 8 7 29-32 38 50.7
      7 Каза Пия24 10 5 9 20-24 35 48.6
      8 Риу Аве25 9 6 10 25-28 33 44.0
      9 Визела25 9 5 11 27-27 32 42.7
      10 Шавиш25 8 8 9 26-31 32 42.7
      11 Фамаликан24 9 3 12 23-31 30 41.7
      12 Боавишта24 8 6 10 27-38 30 41.7
      13 Жил Висенте24 8 5 11 26-31 29 40.3
      14 Портимоненсе25 8 2 15 18-32 26 34.7
      15 Эшторил25 6 4 15 21-39 22 29.3
      16 Маритиму24 4 4 16 17-45 16 22.2
      17 Пасуш де Феррейра25 4 4 17 19-43 16 21.3
      18 Санта-Клара25 3 6 16 17-38 15 20.0

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