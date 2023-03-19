Брага - Порту 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
19 Марта 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 25-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Порту, которое состоится 19 Марта 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Порту
Порту
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|4 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 0
|03.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
|07.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 2
|19.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|25.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|17.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|25
|22
|2
|1
|66-14
|68
|90.7
|2
|Порту
|24
|18
|3
|3
|55-17
|57
|79.2
|3
|Брага
|24
|18
|1
|5
|54-22
|55
|76.4
|4
|Спортинг
|24
|16
|2
|6
|49-23
|50
|69.4
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|12
|4
|9
|25-29
|40
|53.3
|6
|Арока
|25
|10
|8
|7
|29-32
|38
|50.7
|7
|Каза Пия
|24
|10
|5
|9
|20-24
|35
|48.6
|8
|Риу Аве
|25
|9
|6
|10
|25-28
|33
|44.0
|9
|Визела
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|42.7
|10
|Шавиш
|25
|8
|8
|9
|26-31
|32
|42.7
|11
|Фамаликан
|24
|9
|3
|12
|23-31
|30
|41.7
|12
|Боавишта
|24
|8
|6
|10
|27-38
|30
|41.7
|13
|Жил Висенте
|24
|8
|5
|11
|26-31
|29
|40.3
|14
|Портимоненсе
|25
|8
|2
|15
|18-32
|26
|34.7
|15
|Эшторил
|25
|6
|4
|15
|21-39
|22
|29.3
|16
|Маритиму
|24
|4
|4
|16
|17-45
|16
|22.2
|17
|Пасуш де Феррейра
|25
|4
|4
|17
|19-43
|16
|21.3
|18
|Санта-Клара
|25
|3
|6
|16
|17-38
|15
|20.0