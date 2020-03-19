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Аякс - Фейеноорд 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
19 Марта 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Аякс
Фейеноорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Фейеноорд, которое состоится 19 Марта 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Фейеноорд
      Роттердам
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыДжон Хейтинга
      НидерландыАрне Слот
      История личных встреч
      22.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Фейеноорд1 : 1Аякс
      20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс3 : 2Фейеноорд
      19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Фейеноорд0 : 2Аякс
      09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Фейеноорд0 : 3Аякс
      17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Аякс1 : 0Фейеноорд
      27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс4 : 0Фейеноорд
      27.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд0 : 3Аякс
      27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фейеноорд6 : 2Аякс
      28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс3 : 0Фейеноорд
      21.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс2 : 0Фейеноорд
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2558
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2555
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2553
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2552
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2646
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2544
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2638
      8 НЕК Неймеген2634
      9 Валвейк2532
      10 Херенвен2531
      11 Гоу Эхед Иглс2529
      12 Фортуна2629
      13 Волендам2626
      14 Витесс2523
      15 Эммен2621
      16
      Стыковая зона
      		Эксельсиор2520
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2517
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2516

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