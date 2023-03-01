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Витесс - ПСВ Эйндховен 19 Марта прямая трансляция

Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
19 Марта 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
Витесс
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 19 Марта 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витесс
      Арнем
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Леч
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      21.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 ПСВ Эйндховен1 : 0Витесс
      12.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Витесс0 : 5ПСВ Эйндховен
      20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 ПСВ Эйндховен2 : 0Витесс
      21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 ПСВ Эйндховен3 : 1Витесс
      25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Витесс2 : 1ПСВ Эйндховен
      15.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен1 : 1Витесс
      23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Витесс1 : 2ПСВ Эйндховен
      14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 ПСВ Эйндховен5 : 0Витесс
      07.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Витесс3 : 3ПСВ Эйндховен
      03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 ПСВ Эйндховен1 : 0Витесс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд2558
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс2555
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар2553
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2552
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта2646
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2544
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт2638
      8 НЕК Неймеген2634
      9 Валвейк2532
      10 Херенвен2531
      11 Гоу Эхед Иглс2529
      12 Фортуна2629
      13 Волендам2626
      14 Витесс2523
      15 Эммен2621
      16
      Стыковая зона
      		Эксельсиор2520
      17
      Зона вылета
      		Гронинген2517
      18
      Зона вылета
      		Камбюр2516

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