Витесс - ПСВ Эйндховен 19 Марта прямая трансляция
Стадион: Гелредом (Арнем, Нидерланды), вместимость: 28278
19 Марта 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - ПСВ Эйндховен, которое состоится 19 Марта 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Гелредом (Арнем, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Томас Леч
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|21.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 0
|12.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|0 : 5
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|2 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|3 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|2 : 1
|15.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 2
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|5 : 0
|07.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|3 : 3
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|25
|58
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|25
|53
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|25
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|26
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|44
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|26
|38
|8
|НЕК Неймеген
|26
|34
|9
|Валвейк
|25
|32
|10
|Херенвен
|25
|31
|11
|Гоу Эхед Иглс
|25
|29
|12
|Фортуна
|26
|29
|13
|Волендам
|26
|26
|14
|Витесс
|25
|23
|15
|Эммен
|26
|21
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|25
|16