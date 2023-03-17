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Энергетик-БГУ - Слуцк 19 Марта прямая трансляция

19 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Энергетик-БГУ
Слуцк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Слуцк, которое состоится 19 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Слуцк
      Слуцк
      История личных встреч
      20.08.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Слуцк1 : 2Энергетик-БГУ
      09.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Энергетик-БГУ1 : 1Слуцк
      03.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Слуцк2 : 0Энергетик-БГУ
      22.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Энергетик-БГУ1 : 0Слуцк
      01.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 23 Энергетик-БГУ0 : 2Слуцк
      08.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Слуцк1 : 2Энергетик-БГУ
      19.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Энергетик-БГУ0 : 1Слуцк
      31.03.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Слуцк0 : 0Энергетик-БГУ
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
      4 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
      5 Торпедо-БелАЗ1 1 0 0 1-0 3 100.0
      6 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
      7 Энергетик-БГУ0 0 0 0 0-0 0 0.0
      8 Белшина0 0 0 0 0-0 0 0.0
      9 Сморгонь0 0 0 0 0-0 0 0.0
      10 Слуцк0 0 0 0 0-0 0 0.0
      11 Нафтан1 0 0 1 1-2 0 0.0
      12 Динамо-Брест1 0 0 1 0-1 0 0.0
      13 Гомель1 0 0 1 0-2 0 0.0
      14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
      15
      Зона вылета
      		Ислочь1 0 0 1 0-3 0 0.0

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