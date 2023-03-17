Энергетик-БГУ - Слуцк 19 Марта прямая трансляция
19 Марта 2023 года в 14:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Слуцк, которое состоится 19 Марта 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|20.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 2
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 1
|03.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 25
|2 : 0
|22.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 10
|1 : 0
|01.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 2
|08.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|1 : 2
|19.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|0 : 1
|31.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|100.0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|100.0
|4
|Шахтёр С
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100.0
|5
|Торпедо-БелАЗ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100.0
|6
|Неман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|7
|Энергетик-БГУ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|8
|Белшина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|9
|Сморгонь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|10
|Слуцк
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0.0
|11
|Нафтан
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0.0
|12
|Динамо-Брест
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0.0
|13
|Гомель
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
|14
|Славия-Мозырь
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|0.0
| 15
Зона вылета
|Ислочь
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|0.0