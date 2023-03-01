Ирландия - Латвия 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
22 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Латвия, которое состоится 22 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Латвия
История личных встреч
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|3 : 0