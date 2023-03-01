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Ирландия - Латвия 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
22 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Ирландия
Латвия

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Латвия, которое состоится 22 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ирландия
      Латвия
      История личных встреч
      15.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Ирландия3 : 0Латвия

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