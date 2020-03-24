Швеция - Бельгия 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
24 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Бельгия, которое состоится 24 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Бельгия
|1
|вр
|Робин Ольсен
|24
|зщ
|Эмиль Хольм
|4
|зщ
|Исак Хин
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|7
|пз
|Виктор Классон
|20
|пз
|Кристоффер Олссон
|17
|пз
|Йеспер Карлстрём
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|9
|нп
|Александер Исак
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|15
|зщ
|Тома Мёнье
|5
|зщ
|Ян Вертонген
|4
|зщ
|Ваут Фас
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|18
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
|16
|пз
|Ромео Лавиа
|17
|нп
|Леандро Троссард
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Янне Андерссон
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|22.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа E
|0 : 1
|01.06.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кипр
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Норвегия
|0
|0
|5
|Шотландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Нидерланды
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Украина
|0
|0
|2
|Италия
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|5
|Мальта
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уэльс
|0
|0
|2
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
|4
|Турция
|0
|0
|5
|Хорватия
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Молдавия
|0
|0
|2
|Фарерские острова
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|4
|Польша
|0
|0
|5
|Албания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|0
|0
|2
|Эстония
|0
|0
|3
|Бельгия
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|5
|Азербайджан
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|0
|0
|2
|Литва
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|0
|0
|5
|Черногория
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словения
|1
|3
|2
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
|5
|Северная Ирландия
|0
|0
|6
|Казахстан
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|0
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|4
|Андорра
|0
|0
|5
|Беларусь
|0
|0
|6
|Косово
|0
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Люксембург
|0
|0
|2
|Лихтенштейн
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Словакия
|0
|0
|5
|Исландия
|0
|0
|6
|Босния и Герцеговина
|0
|0