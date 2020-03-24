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Швеция - Бельгия 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
24 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Швеция
Бельгия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Бельгия, которое состоится 24 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Швеция
      Бельгия
      1ШвецияврРобин Ольсен
      24ШвециязщЭмиль Хольм
      4ШвециязщИсак Хин
      6ШвециязщЛюдвиг Аугустинсон
      7ШвецияпзВиктор Классон
      20ШвецияпзКристоффер Олссон
      17ШвецияпзЙеспер Карлстрём
      10ШвецияпзЭмиль Форсберг
      9ШвециянпАлександер Исак
      21ШвециянпДеян Кулушевски
      15БельгиязщТома Мёнье
      5БельгиязщЯн Вертонген
      4БельгиязщВаут Фас
      21БельгиязщТимоти Кастань
      18БельгияпзАмаду Онана
      7БельгияпзКевин Де Брёйне
      16БельгияпзРомео Лавиа
      17БельгиянпЛеандро Троссард
      9БельгиянпРомелу Лукаку
      Главные тренеры
      ШвецияЯнне Андерссон
      ГерманияДоменико Тедеско
      История личных встреч
      22.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа E Швеция0 : 1Бельгия
      01.06.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Швеция0 : 2Бельгия
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Кипр00
      2 Испания00
      3 Грузия00
      4 Норвегия00
      5 Шотландия00
      Группа B
      КомандаИО
      1 Ирландия00
      2 Греция00
      3 Нидерланды00
      4 Франция00
      5 Гибралтар00
      Группа C
      КомандаИО
      1 Украина00
      2 Италия00
      3 Северная Македония00
      4 Англия00
      5 Мальта00
      Группа D
      КомандаИО
      1 Уэльс00
      2 Латвия00
      3 Армения00
      4 Турция00
      5 Хорватия00
      Группа E
      КомандаИО
      1 Молдавия00
      2 Фарерские острова00
      3 Чехия00
      4 Польша00
      5 Албания00
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия00
      2 Эстония00
      3 Бельгия00
      4 Швеция00
      5 Азербайджан00
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия00
      2 Литва00
      3 Венгрия00
      4 Болгария00
      5 Черногория00
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения13
      2 Сан-Марино00
      3 Финляндия00
      4 Дания00
      5 Северная Ирландия00
      6 Казахстан10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария00
      2 Израиль00
      3 Румыния00
      4 Андорра00
      5 Беларусь00
      6 Косово00
      Группа J
      КомандаИО
      1 Люксембург00
      2 Лихтенштейн00
      3 Португалия00
      4 Словакия00
      5 Исландия00
      6 Босния и Герцеговина00

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