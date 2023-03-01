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Австрия - Азербайджан 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Райффайзен Арена (Вальдштадион) (Пашинг, Австрия), вместимость: 7870
24 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 1-й тур
Австрия
Азербайджан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Азербайджан, которое состоится 24 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен Арена (Вальдштадион) (Пашинг, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Австрия
      Азербайджан
      Главные тренеры
      ГерманияРальф Рангник
      ИталияДжанни Де Бьязи
      История личных встреч
      07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. Тур 11 Азербайджан1 : 4Австрия
      08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. Тур 3 Австрия3 : 0Азербайджан
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Кипр00
      2 Испания00
      3 Грузия00
      4 Норвегия00
      5 Шотландия00
      Группа B
      КомандаИО
      1 Ирландия00
      2 Греция00
      3 Нидерланды00
      4 Франция00
      5 Гибралтар00
      Группа C
      КомандаИО
      1 Украина00
      2 Италия00
      3 Северная Македония00
      4 Англия00
      5 Мальта00
      Группа D
      КомандаИО
      1 Уэльс00
      2 Латвия00
      3 Армения00
      4 Турция00
      5 Хорватия00
      Группа E
      КомандаИО
      1 Молдавия00
      2 Фарерские острова00
      3 Чехия00
      4 Польша00
      5 Албания00
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия00
      2 Эстония00
      3 Бельгия00
      4 Швеция00
      5 Азербайджан00
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия00
      2 Литва00
      3 Венгрия00
      4 Болгария00
      5 Черногория00
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения13
      2 Сан-Марино00
      3 Финляндия00
      4 Дания00
      5 Северная Ирландия00
      6 Казахстан10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария00
      2 Израиль00
      3 Румыния00
      4 Андорра00
      5 Беларусь00
      6 Косово00
      Группа J
      КомандаИО
      1 Люксембург00
      2 Лихтенштейн00
      3 Португалия00
      4 Словакия00
      5 Исландия00
      6 Босния и Герцеговина00

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