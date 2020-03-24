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Япония - Уругвай 24 Марта прямая трансляция

24 Марта 2023 года в 13:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Япония
Уругвай

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Уругвай, которое состоится 24 Марта 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Япония
      Уругвай
      История личных встреч
      21.06.2019 Кубок Америки Группа C. Тур 2 Уругвай2 : 2Япония
      16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония4 : 3Уругвай
      05.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Япония0 : 2Уругвай
      14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Япония2 : 4Уругвай

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