Япония - Уругвай 24 Марта прямая трансляция
24 Марта 2023 года в 13:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Уругвай, которое состоится 24 Марта 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония
Уругвай
История личных встреч
|21.06.2019
|Кубок Америки
|Группа C. Тур 2
|2 : 2
|16.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 3
|05.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|0 : 2
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|2 : 4