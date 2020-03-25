Армения - Турция 25 Марта прямая трансляция

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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Материалы по теме Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Армения — Турция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.