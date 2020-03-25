Армения - Турция 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
25 Марта 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 1-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Турция, которое состоится 25 Марта 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения
Турция
Главные тренеры
|Роман Анатольевич Березовский
|Александр Васильевич Петраков
|Штефан Кунц
История личных встреч
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. Тур 10
|2 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. Тур 1
|0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Материалы по теме Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Армения — Турция. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кипр
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Норвегия
|0
|0
|5
|Шотландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ирландия
|0
|0
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Нидерланды
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|3
|3
|Украина
|0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|5
|Италия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уэльс
|0
|0
|2
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
|4
|Турция
|0
|0
|5
|Хорватия
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Молдавия
|0
|0
|2
|Фарерские острова
|0
|0
|3
|Чехия
|0
|0
|4
|Польша
|0
|0
|5
|Албания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|0
|0
|2
|Эстония
|0
|0
|3
|Бельгия
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|5
|Азербайджан
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Черногория
|1
|3
|2
|Сербия
|0
|0
|3
|Литва
|0
|0
|4
|Венгрия
|0
|0
|5
|Болгария
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Словения
|1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|0
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|4
|Андорра
|0
|0
|5
|Беларусь
|0
|0
|6
|Косово
|0
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|1
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|1
|4
|Словакия
|1
|1
|5
|Исландия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0