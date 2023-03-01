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Андорра - Румыния 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
25 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 1-й тур
Андорра
Румыния

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Румыния, которое состоится 25 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Андорра
      Румыния
      Главные тренеры
      АндорраКольдо Альварес
      РумынияЭдуард Йордэнеску
      История личных встреч
      11.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 9 Андорра0 : 4Румыния
      11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа D. Тур 2 Румыния4 : 0Андорра
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Кипр00
      2 Испания00
      3 Грузия00
      4 Норвегия00
      5 Шотландия00
      Группа B
      КомандаИО
      1 Греция13
      2 Ирландия00
      3 Нидерланды00
      4 Франция00
      5 Гибралтар10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия13
      2 Северная Македония13
      3 Украина00
      4 Мальта10
      5 Италия10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Уэльс00
      2 Латвия00
      3 Армения00
      4 Турция00
      5 Хорватия00
      Группа E
      КомандаИО
      1 Фарерские острова11
      2 Молдавия11
      3 Чехия00
      4 Польша00
      5 Албания00
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Дания13
      2 Северная Ирландия13
      3 Словения13
      4 Казахстан10
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария00
      2 Израиль00
      3 Румыния00
      4 Андорра00
      5 Беларусь00
      6 Косово00
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия13
      2 Босния и Герцеговина13
      3 Люксембург11
      4 Словакия11
      5 Исландия10
      6 Лихтенштейн10

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