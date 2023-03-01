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Испания - Норвегия 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30377
25 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Испания
Норвегия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Норвегия, которое состоится 25 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ла-Росаледа (Малага, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Испания
      Норвегия
      1ИспанияврКепа Аррисабалага
      2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
      4ИспаниязщИньиго Мартинес
      14ИспаниязщЭмерик Лапорт
      18ИспаниязщАлекс Бальде
      20Испанияпз Гави
      5ИспанияпзРодриго Эрнандес
      10ИспанияпзДаниель Себальос
      21ИспаниянпМикель Оярсабаль
      7ИспаниянпАльваро Мората
      19ИспаниянпДани Ольмо
      1НорвегияврЭрьян Нюланд
      22НорвегиязщМаркус Педерсен
      4НорвегиязщСтефан Страндберг
      15НорвегиязщЛео Эстигор
      5НорвегиязщБиргер Мелинг
      10НорвегияпзМартин Эдегор
      6НорвегияпзПатрик Берг
      8НорвегияпзСандер Берге
      20НорвегиянпМатс Дели
      19НорвегиянпАлександр Сёрлот
      11НорвегиянпМохамед Эльюнусси
      Главные тренеры
      ИспанияЛуис де ла Фуэнте
      НорвегияСтоле Сольбаккен
      История личных встреч
      12.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. Тур 7 Норвегия1 : 1Испания
      23.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа F. Тур 1 Испания2 : 1Норвегия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Кипр00
      2 Испания00
      3 Грузия00
      4 Норвегия00
      5 Шотландия00
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия13
      2 Северная Македония13
      3 Украина00
      4 Мальта10
      5 Италия10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Уэльс00
      2 Латвия00
      3 Армения00
      4 Турция00
      5 Хорватия00
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Дания13
      2 Северная Ирландия13
      3 Словения13
      4 Казахстан10
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария00
      2 Израиль00
      3 Румыния00
      4 Андорра00
      5 Беларусь00
      6 Косово00
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия13
      2 Босния и Герцеговина13
      3 Люксембург11
      4 Словакия11
      5 Исландия10
      6 Лихтенштейн10

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