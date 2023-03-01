Испания - Норвегия 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30377
25 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Норвегия, которое состоится 25 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ла-Росаледа (Малага, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Норвегия
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|4
|зщ
|Иньиго Мартинес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|18
|зщ
|Алекс Бальде
|20
|пз
|Гави
|5
|пз
|Родриго Эрнандес
|10
|пз
|Даниель Себальос
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Альваро Мората
|19
|нп
|Дани Ольмо
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|22
|зщ
|Маркус Педерсен
|4
|зщ
|Стефан Страндберг
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|5
|зщ
|Биргер Мелинг
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|6
|пз
|Патрик Берг
|8
|пз
|Сандер Берге
|20
|нп
|Матс Дели
|19
|нп
|Александр Сёрлот
|11
|нп
|Мохамед Эльюнусси
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|12.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. Тур 7
|1 : 1
|23.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа F. Тур 1
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кипр
|0
|0
|2
|Испания
|0
|0
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Норвегия
|0
|0
|5
|Шотландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|3
|3
|Украина
|0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|5
|Италия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уэльс
|0
|0
|2
|Латвия
|0
|0
|3
|Армения
|0
|0
|4
|Турция
|0
|0
|5
|Хорватия
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чехия
|1
|3
|2
|Фарерские острова
|1
|1
|3
|Молдавия
|1
|1
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Польша
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|1
|3
|2
|Бельгия
|1
|3
|3
|Эстония
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Швеция
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Черногория
|1
|3
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|5
|Литва
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Словения
|1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|0
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|3
|Румыния
|0
|0
|4
|Андорра
|0
|0
|5
|Беларусь
|0
|0
|6
|Косово
|0
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|1
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|1
|4
|Словакия
|1
|1
|5
|Исландия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0