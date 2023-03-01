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Германия - Перу 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
25 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Германия
Перу

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Перу, которое состоится 25 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Германия
      Перу
      22ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
      5ГерманиязщТило Керер
      4ГерманиязщМаттиас Гинтер
      23ГерманиязщНико Шлоттербек
      3ГерманиязщДавид Раум
      6ГерманияпзЙозуа Киммих
      8ГерманияпзЛеон Горецка
      10ГерманияпзSerge Gnabry
      11ГерманияпзТимо Вернер
      7ГерманиянпКай Хаверц
      9ГерманиянпНиклас Фюллькруг
      1ПеруврПедро Гальесе
      17ПерузщЛуис Адвинкула
      5ПерузщКарлос Самбрано
      15ПерузщMiguel Araujo
      4ПерузщМаркос Лопес
      23ПерупзПедро Акино
      14ПерупзWilder Cartagena
      18ПерупзАндре Каррильо
      16ПерупзChristopher Gonzales
      20ПерупзEdison Flores
      9ПерунпGianluca Lapadula
      Главные тренеры
      ГерманияХанс-Дитер Флик
      ПеруХуан Максимо Рейносо Гусман
      История личных встреч
      09.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Германия2 : 1Перу

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