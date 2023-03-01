Германия - Перу 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
25 Марта 2023 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Перу, которое состоится 25 Марта 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Перу
|22
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|5
|зщ
|Тило Керер
|4
|зщ
|Маттиас Гинтер
|23
|зщ
|Нико Шлоттербек
|3
|зщ
|Давид Раум
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Serge Gnabry
|11
|пз
|Тимо Вернер
|7
|нп
|Кай Хаверц
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
|1
|вр
|Педро Гальесе
|17
|зщ
|Луис Адвинкула
|5
|зщ
|Карлос Самбрано
|15
|зщ
|Miguel Araujo
|4
|зщ
|Маркос Лопес
|23
|пз
|Педро Акино
|14
|пз
|Wilder Cartagena
|18
|пз
|Андре Каррильо
|16
|пз
|Christopher Gonzales
|20
|пз
|Edison Flores
|9
|нп
|Gianluca Lapadula
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хуан Максимо Рейносо Гусман
История личных встреч
|09.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1