Лихтенштейн - Исландия 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
26 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Исландия, которое состоится 26 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лихтенштейн
Исландия
Главные тренеры
|Мартин Штоклаза
|Рене Паурич
|Арнар Видарссон
История личных встреч
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 8
|4 : 0
|31.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа J. Тур 3
|1 : 4
|06.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|4 : 0
|17.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 12
|3 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. Тур 7
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|1
|3
|2
|Шотландия
|1
|3
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Кипр
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|3
|3
|Украина
|0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|5
|Италия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Турция
|1
|3
|2
|Уэльс
|1
|1
|3
|Хорватия
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Армения
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чехия
|1
|3
|2
|Фарерские острова
|1
|1
|3
|Молдавия
|1
|1
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Польша
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|1
|3
|2
|Бельгия
|1
|3
|3
|Эстония
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Швеция
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Черногория
|1
|3
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|5
|Литва
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Словения
|1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Румыния
|1
|3
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Израиль
|1
|1
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Беларусь
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|1
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|1
|4
|Словакия
|1
|1
|5
|Исландия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0