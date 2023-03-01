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Лихтенштейн - Исландия 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
26 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 2-й тур
Лихтенштейн
Исландия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Исландия, которое состоится 26 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лихтенштейн
      Исландия
      Главные тренеры
      ЛихтенштейнМартин Штоклаза
      АвстрияРене Паурич
      ИсландияАрнар Видарссон
      История личных встреч
      11.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 8 Исландия4 : 0Лихтенштейн
      31.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа J. Тур 3 Лихтенштейн1 : 4Исландия
      06.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Исландия4 : 0Лихтенштейн
      17.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 12 Лихтенштейн3 : 0Исландия
      02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа F. Тур 7 Исландия1 : 1Лихтенштейн
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия13
      2 Северная Македония13
      3 Украина00
      4 Мальта10
      5 Италия10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Дания13
      2 Северная Ирландия13
      3 Словения13
      4 Казахстан10
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия13
      2 Босния и Герцеговина13
      3 Люксембург11
      4 Словакия11
      5 Исландия10
      6 Лихтенштейн10

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