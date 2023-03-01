Мальта - Италия 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
26 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Италия, которое состоится 26 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Италия
|1
|вр
|Анри Бонелло
|2
|зщ
|Кейн Аттард
|4
|зщ
|Стив Борг
|13
|зщ
|Фердинандо Апап
|7
|пз
|Джозеф Мбонг
|19
|пз
|Бьорн Кристенсен
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|20
|пз
|Янник Янкам
|3
|пз
|Райан Камензули
|17
|нп
|Тедди Теума
|14
|нп
|Александер Сатариано
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|14
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Алессио Романьоли
|4
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|16
|пз
|Бриан Кристанте
|6
|пз
|Марко Верратти
|20
|пз
|Сандро Тонали
|17
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Матео Ретеги
|7
|нп
|Вильфред Ньонто
Главные тренеры
|Микеле Марколини
|Роберто Манчини
История личных встреч
|03.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 7
|1 : 0
|13.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 3
|0 : 1
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. Тур 6
|0 : 2
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. Тур 2
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|1
|3
|2
|Шотландия
|1
|3
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Кипр
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|3
|3
|Украина
|0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|5
|Италия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Турция
|1
|3
|2
|Уэльс
|1
|1
|3
|Хорватия
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Армения
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чехия
|1
|3
|2
|Фарерские острова
|1
|1
|3
|Молдавия
|1
|1
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Польша
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|1
|3
|2
|Бельгия
|1
|3
|3
|Эстония
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Швеция
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Черногория
|1
|3
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|5
|Литва
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Словения
|1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Румыния
|1
|3
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Израиль
|1
|1
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Беларусь
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|1
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|1
|4
|Словакия
|1
|1
|5
|Исландия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0