01:34 ()
Свернуть список

Мальта - Италия 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
26 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Мальта
Италия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Италия, которое состоится 26 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мальта
      Италия
      1МальтаврАнри Бонелло
      2МальтазщКейн Аттард
      4МальтазщСтив Борг
      13МальтазщФердинандо Апап
      7МальтапзДжозеф Мбонг
      19МальтапзБьорн Кристенсен
      6МальтапзМэттью Гийомье
      20МальтапзЯнник Янкам
      3МальтапзРайан Камензули
      17МальтанпТедди Теума
      14МальтанпАлександер Сатариано
      1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
      2ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
      14ИталиязщДжорджио Скальвини
      23ИталиязщАлессио Романьоли
      4ИталиязщЛеонардо Спинаццола
      16ИталияпзБриан Кристанте
      6ИталияпзМарко Верратти
      20ИталияпзСандро Тонали
      17ИталиянпМаттео Политано
      19ИталиянпМатео Ретеги
      7ИталиянпВильфред Ньонто
      Главные тренеры
      ИталияМикеле Марколини
      ИталияРоберто Манчини
      История личных встреч
      03.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 7 Италия1 : 0Мальта
      13.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 3 Мальта0 : 1Италия
      26.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа B. Тур 6 Мальта0 : 2Италия
      11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа B. Тур 2 Италия2 : 0Мальта
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия13
      2 Северная Македония13
      3 Украина00
      4 Мальта10
      5 Италия10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Дания13
      2 Северная Ирландия13
      3 Словения13
      4 Казахстан10
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия13
      2 Босния и Герцеговина13
      3 Люксембург11
      4 Словакия11
      5 Исландия10
      6 Лихтенштейн10

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close