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Англия - Украина 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Англия
Украина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Украина, которое состоится 26 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Англия
      Украина
      1АнглияврДжордан Пикфорд
      12АнглиязщКиран Триппьер
      5АнглиязщДжон Стоунз
      6АнглиязщГарри Магуайр
      16АнглиязщБен Чилуэлл
      14АнглияпзДжордан Хендерсон
      8АнглияпзКалвин Филлипс
      4АнглияпзДеклан Райс
      7АнглияпзБукайо Сака
      9АнглиянпГарри Кейн
      20АнглиянпФил Фоден
      12УкраинаврАндрей Лунин
      21УкраиназщAlexander Karavaev
      22УкраиназщНиколай Матвиенко
      4УкраиназщДенис Попов
      16УкраиназщВиталий Миколенко
      8УкраинапзРуслан Малиновский
      6УкраинапзТарас Степаненко
      17УкраинапзАлександр Зинченко
      15УкраинанпВиктор Цыганков
      9УкраинанпРоман Яремчук
      10УкраинанпМихаил Мудрик
      Главные тренеры
      АнглияГарет Саутгейт
      УкраинаАлександр Васильевич Петраков
      УкраинаРуслан Петрович Ротань
      История личных встреч
      03.07.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/4 финала Украина0 : 4Англия
      10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 10 Украина0 : 0Англия
      11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа H. Тур 2 Англия1 : 1Украина
      19.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа D. Тур 3 Англия1 : 0Украина
      10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 11 Украина1 : 0Англия
      01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. Тур 6 Англия2 : 1Украина
      Текстовая трансляция
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      Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Англия — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия13
      2 Северная Македония13
      3 Украина00
      4 Мальта10
      5 Италия10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Дания13
      2 Северная Ирландия13
      3 Словения13
      4 Казахстан10
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино10
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия13
      2 Босния и Герцеговина13
      3 Люксембург11
      4 Словакия11
      5 Исландия10
      6 Лихтенштейн10

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