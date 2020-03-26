Англия - Украина 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
26 Марта 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Украина, которое состоится 26 Марта 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Украина
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Гарри Магуайр
|16
|зщ
|Бен Чилуэлл
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|4
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
|20
|нп
|Фил Фоден
|12
|вр
|Андрей Лунин
|21
|зщ
|Alexander Karavaev
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|4
|зщ
|Денис Попов
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|8
|пз
|Руслан Малиновский
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|17
|пз
|Александр Зинченко
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Роман Яремчук
|10
|нп
|Михаил Мудрик
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Александр Васильевич Петраков
|Руслан Петрович Ротань
История личных встреч
|03.07.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 4
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 10
|0 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. Тур 2
|1 : 1
|19.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа D. Тур 3
|1 : 0
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. Тур 11
|1 : 0
|01.04.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. Тур 6
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Рассказываем, почему некоторые страны не могут играть друг против друга.Материалы по теме В отборе на Евро-2024 развели сразу пять пар сборных. И это без участия России 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Англия — Украина. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|1
|3
|2
|Шотландия
|1
|3
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Кипр
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|3
|3
|Украина
|0
|0
|4
|Мальта
|1
|0
|5
|Италия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Турция
|1
|3
|2
|Уэльс
|1
|1
|3
|Хорватия
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Армения
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чехия
|1
|3
|2
|Фарерские острова
|1
|1
|3
|Молдавия
|1
|1
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Польша
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|1
|3
|2
|Бельгия
|1
|3
|3
|Эстония
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Швеция
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Черногория
|1
|3
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|5
|Литва
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Словения
|1
|3
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Румыния
|1
|3
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Израиль
|1
|1
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Беларусь
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|1
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Люксембург
|1
|1
|4
|Словакия
|1
|1
|5
|Исландия
|1
|0
|6
|Лихтенштейн
|1
|0