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Ирландия - Франция 27 Марта прямая трансляция

Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
27 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ирландия
Франция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Франция, которое состоится 27 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ирландия
      Франция
      16ИрландияврКивин Келлехер
      5ИрландиязщДжон Иган
      12ИрландиязщНэйтан Коллинз
      4ИрландиязщДара О'Ши
      7ИрландияпзМэтт Доэрти
      6ИрландияпзДжош Каллен
      14ИрландияпзДжейсон Моламби
      17ИрландияпзДжейсон Найт
      3ИрландияпзКаллум О'Доуда
      19ИрландиянпЭван Фергюсон
      9ИрландиянпМайкл Обафеми
      16ФранцияврМик Меньян
      5ФранциязщЖюль Кунде
      13ФранциязщИбраима Конате
      4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
      22ФранциязщТео Эрнандес
      21ФранциязщЭдуарду Камавинга
      14ФранцияпзАдриен Рабьо
      20ФранцияпзКингсли Коман
      7ФранцияпзАнтуан Гризманн
      10ФранцияпзКилиан Мбаппе
      9ФранциянпОливье Жиру
      Главные тренеры
      ИрландияСтивен Кенни
      ФранцияДидье Дешам
      История личных встреч
      28.05.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция2 : 0Ирландия
      26.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд 1/8 финала Франция2 : 1Ирландия
      18.11.2009 ЧМ-2010 - Европа Плей-офф Франция1 : 1 ДВИрландия
      14.11.2009 ЧМ-2010 - Европа Плей-офф Ирландия0 : 1Франция
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия26
      2 Северная Македония13
      3 Мальта10
      4 Италия10
      5 Украина10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения26
      2 Казахстан23
      3 Северная Ирландия13
      4 Дания23
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино20
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Босния и Герцеговина13
      2 Португалия13
      3 Исландия23
      4 Люксембург11
      5 Словакия11
      6 Лихтенштейн20

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