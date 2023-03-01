Венгрия - Болгария 27 Марта прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
27 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 2-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Болгария, которое состоится 27 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Болгария
Главные тренеры
|Марко Росси
|Младен Крстаич
История личных встреч
|08.10.2020
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Путь A - 1/2 финала
|1 : 3
|29.02.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2012
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|1
|3
|2
|Шотландия
|1
|3
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Кипр
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Северная Македония
|1
|3
|3
|Мальта
|1
|0
|4
|Италия
|1
|0
|5
|Украина
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Турция
|1
|3
|2
|Уэльс
|1
|1
|3
|Хорватия
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Армения
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чехия
|1
|3
|2
|Фарерские острова
|1
|1
|3
|Молдавия
|1
|1
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Польша
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|1
|3
|2
|Бельгия
|1
|3
|3
|Эстония
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Швеция
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Черногория
|1
|3
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|5
|Литва
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словения
|2
|6
|2
|Казахстан
|2
|3
|3
|Северная Ирландия
|1
|3
|4
|Дания
|2
|3
|5
|Финляндия
|1
|0
|6
|Сан-Марино
|2
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Румыния
|1
|3
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Израиль
|1
|1
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Беларусь
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|3
|3
|Исландия
|2
|3
|4
|Люксембург
|1
|1
|5
|Словакия
|1
|1
|6
|Лихтенштейн
|2
|0