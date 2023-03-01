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Нидерланды - Гибралтар 27 Марта прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
27 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Мортен Крог (Дания);
Нидерланды
Гибралтар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Гибралтар, которое состоится 27 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нидерланды
      Гибралтар
      Главные тренеры
      НидерландыРональд Куман
      УругвайХулио Сесар Рибас
      История личных встреч
      11.10.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 8 Нидерланды6 : 0Гибралтар
      30.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа G. Тур 3 Гибралтар0 : 7Нидерланды
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия26
      2 Северная Македония13
      3 Мальта10
      4 Италия10
      5 Украина10
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения26
      2 Казахстан23
      3 Северная Ирландия13
      4 Дания23
      5 Финляндия10
      6 Сан-Марино20
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Босния и Герцеговина13
      2 Португалия13
      3 Исландия23
      4 Люксембург11
      5 Словакия11
      6 Лихтенштейн20

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