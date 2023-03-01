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Шотландия - Испания 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
28 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 2-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Шотландия
Испания

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Испания, которое состоится 28 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шотландия
      Испания
      1ШотландияврАнгус Ганн
      5ШотландиязщГрант Хэнли
      15ШотландиязщРайан Портеус
      6ШотландиязщКиран Тирни
      22ШотландиязщАарон Хики
      3ШотландиязщЭндрю Робертсон
      8ШотландияпзКаллум Макгрегор
      4ШотландияпзСкотт Мактоминей
      7ШотландияпзДжон Макгинн
      11ШотландияпзРайан Кристи
      9ШотландиянпЛиндон Дайкс
      1ИспанияврКепа Аррисабалага
      20ИспаниязщДаниэль Карвахаль
      4Испаниязщ Начо
      5ИспаниязщЭмерик Лапорт
      3ИспаниязщАлекс Бальде
      15ИспанияпзМикель Мерино
      16ИспанияпзРодриго Эрнандес
      8ИспанияпзФабиан Руис
      9Испанияпз Гави
      21ИспаниянпДани Ольмо
      7ИспаниянпАльваро Мората
      Главные тренеры
      ШотландияСтив Кларк
      ИспанияЛуис де ла Фуэнте
      История личных встреч
      11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. Тур 10 Испания3 : 1Шотландия
      12.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. Тур 4 Шотландия2 : 3Испания
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия26
      2 Италия23
      3 Северная Македония13
      4 Украина10
      5 Мальта20
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения26
      2 Дания23
      3 Казахстан23
      4 Финляндия23
      5 Северная Ирландия23
      6 Сан-Марино20
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия26
      2 Словакия24
      3 Босния и Герцеговина23
      4 Исландия23
      5 Люксембург21
      6 Лихтенштейн20

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