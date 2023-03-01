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Румыния - Беларусь 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
28 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Румыния
Беларусь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Беларусь, которое состоится 28 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Румыния
      Беларусь
      Главные тренеры
      РумынияЭдуард Йордэнеску
      БеларусьГеоргий Петрович Кондратьев
      История личных встреч
      11.11.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Румыния5 : 3Беларусь
      07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. Тур 11 Румыния2 : 2Беларусь
      07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа D. Тур 2 Беларусь0 : 0Румыния
      08.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. Тур 9 Беларусь1 : 3Румыния
      07.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. Тур 3 Румыния3 : 1Беларусь
      Текстовая трансляция
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      За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Материалы по теме Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Румыния — Беларусь. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИО
      1 Испания13
      2 Шотландия13
      3 Грузия00
      4 Кипр10
      5 Норвегия10
      Группа B
      КомандаИО
      1 Франция13
      2 Греция13
      3 Ирландия00
      4 Гибралтар10
      5 Нидерланды10
      Группа C
      КомандаИО
      1 Англия26
      2 Италия23
      3 Северная Македония13
      4 Украина10
      5 Мальта20
      Группа D
      КомандаИО
      1 Турция13
      2 Уэльс11
      3 Хорватия11
      4 Латвия00
      5 Армения10
      Группа E
      КомандаИО
      1 Чехия13
      2 Фарерские острова11
      3 Молдавия11
      4 Албания00
      5 Польша10
      Группа F
      КомандаИО
      1 Австрия13
      2 Бельгия13
      3 Эстония00
      4 Азербайджан10
      5 Швеция10
      Группа G
      КомандаИО
      1 Сербия13
      2 Черногория13
      3 Венгрия00
      4 Болгария10
      5 Литва10
      Группа H
      КомандаИО
      1 Словения26
      2 Дания23
      3 Казахстан23
      4 Финляндия23
      5 Северная Ирландия23
      6 Сан-Марино20
      Группа I
      КомандаИО
      1 Швейцария13
      2 Румыния13
      3 Косово11
      4 Израиль11
      5 Андорра10
      6 Беларусь10
      Группа J
      КомандаИО
      1 Португалия26
      2 Словакия24
      3 Босния и Герцеговина23
      4 Исландия23
      5 Люксембург21
      6 Лихтенштейн20

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