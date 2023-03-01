Румыния - Беларусь 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
28 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 2-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Беларусь, которое состоится 28 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа I. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Беларусь
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Георгий Петрович Кондратьев
История личных встреч
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|5 : 3
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. Тур 11
|2 : 2
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа D. Тур 2
|0 : 0
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. Тур 9
|1 : 3
|07.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. Тур 3
|3 : 1
Текстовая трансляция
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За кого персонально болеть в квалификации в отсутствие российской сборной.Материалы по теме Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Румыния — Беларусь. Это соперники по группе I. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания
|1
|3
|2
|Шотландия
|1
|3
|3
|Грузия
|0
|0
|4
|Кипр
|1
|0
|5
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Греция
|1
|3
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Гибралтар
|1
|0
|5
|Нидерланды
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Италия
|2
|3
|3
|Северная Македония
|1
|3
|4
|Украина
|1
|0
|5
|Мальта
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Турция
|1
|3
|2
|Уэльс
|1
|1
|3
|Хорватия
|1
|1
|4
|Латвия
|0
|0
|5
|Армения
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Чехия
|1
|3
|2
|Фарерские острова
|1
|1
|3
|Молдавия
|1
|1
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Польша
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Австрия
|1
|3
|2
|Бельгия
|1
|3
|3
|Эстония
|0
|0
|4
|Азербайджан
|1
|0
|5
|Швеция
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Черногория
|1
|3
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Болгария
|1
|0
|5
|Литва
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Словения
|2
|6
|2
|Дания
|2
|3
|3
|Казахстан
|2
|3
|4
|Финляндия
|2
|3
|5
|Северная Ирландия
|2
|3
|6
|Сан-Марино
|2
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швейцария
|1
|3
|2
|Румыния
|1
|3
|3
|Косово
|1
|1
|4
|Израиль
|1
|1
|5
|Андорра
|1
|0
|6
|Беларусь
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Португалия
|2
|6
|2
|Словакия
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|3
|4
|Исландия
|2
|3
|5
|Люксембург
|2
|1
|6
|Лихтенштейн
|2
|0