Германия - Бельгия 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
28 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Бельгия, которое состоится 28 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Бельгия
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|4
|зщ
|Маттиас Гинтер
|2
|зщ
|Малик Тшау
|3
|зщ
|Давид Раум
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|10
|пз
|Серж Гнабри
|19
|пз
|Марио Гётце
|11
|пз
|Тимо Вернер
|9
|нп
|Никлас Фюллькруг
|12
|вр
|Коэн Кастельс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Ян Вертонген
|3
|зщ
|Артур Теате
|6
|пз
|Амаду Онана
|16
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
|11
|пз
|Янник Карраско
|9
|нп
|Леандро Троссард
|10
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. Тур 12
|3 : 1
|03.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. Тур 1
|0 : 1