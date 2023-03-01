23:26 ()
Свернуть список

Германия - Бельгия 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
28 Марта 2023 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи
Германия
Бельгия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Бельгия, которое состоится 28 Марта 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Германия
      Бельгия
      1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
      17ГерманиязщМариус Вольф
      4ГерманиязщМаттиас Гинтер
      2ГерманиязщМалик Тшау
      3ГерманиязщДавид Раум
      6ГерманияпзЙозуа Киммих
      8ГерманияпзЛеон Горецка
      10ГерманияпзСерж Гнабри
      19ГерманияпзМарио Гётце
      11ГерманияпзТимо Вернер
      9ГерманиянпНиклас Фюллькруг
      12БельгияврКоэн Кастельс
      21БельгиязщТимоти Кастань
      4БельгиязщВаут Фас
      5БельгиязщЯн Вертонген
      3БельгиязщАртур Теате
      6БельгияпзАмаду Онана
      16БельгияпзДоди Лукебакио
      7БельгияпзКевин Де Брёйне
      11БельгияпзЯнник Карраско
      9БельгиянпЛеандро Троссард
      10БельгиянпРомелу Лукаку
      Главные тренеры
      ГерманияХанс-Дитер Флик
      ГерманияДоменико Тедеско
      История личных встреч
      11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. Тур 12 Германия3 : 1Бельгия
      03.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. Тур 1 Бельгия0 : 1Германия

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close