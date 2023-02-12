Мальорка - Осасуна 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
31 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 31 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
История личных встреч
|14.01.2023
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|31.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 2
|20.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|2 : 0
|19.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|1 : 0
|17.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|1 : 1
|15.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 13
|2 : 1
|21.02.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 26
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|71.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|61.5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|52.6
|7
|Атлетик Б
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|46.2
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
|22-27
|34
|43.6
|10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|43.6
|11
|Мальорка
|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|41.0
|12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|39.7
|13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|37.2
|14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|35.9
|15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|35.9
|16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|35.9
|17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|34.6
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
|16.7