11:04 ()
Свернуть список

Мальорка - Осасуна 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
31 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Мальорка
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 31 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
История личных встреч
14.01.2023 Испания - Примера Тур 17 Осасуна1 : 0Мальорка
22.05.2022 Испания - Примера Тур 38 Осасуна0 : 2Мальорка
26.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Мальорка2 : 3Осасуна
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Осасуна2 : 2Мальорка
31.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Мальорка2 : 2Осасуна
20.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Осасуна2 : 0Мальорка
19.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Мальорка1 : 0Осасуна
17.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Мальорка1 : 1Осасуна
15.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Осасуна2 : 1Мальорка
21.02.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 26 Мальорка3 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона26 22 2 2 49-9 68 87.2
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид26 17 5 4 51-21 56 71.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад26 14 6 6 35-24 48 61.5
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26 12 5 9 32-24 41 52.6
7 Атлетик Б26 10 6 10 36-28 36 46.2
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна26 9 7 10 22-27 34 43.6
10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
11 Мальорка26 9 5 12 22-27 32 41.0
12 Жирона26 8 7 11 40-41 31 39.7
13 Хетафе26 7 8 11 27-34 29 37.2
14 Севилья26 7 7 12 29-42 28 35.9
15 Кадис26 6 10 10 21-38 28 35.9
16 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
17 Эспаньол26 6 9 11 32-42 27 34.6
18
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
19
Зона вылета
Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче26 2 7 17 19-51 13 16.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close