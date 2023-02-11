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Марсель - Монпелье 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
31 Марта 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Марсель
Монпелье

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монпелье, которое состоится 31 Марта 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Монпелье
Монпелье
История личных встреч
02.01.2023 Франция - Лига 1 Тур 17 Монпелье1 : 2Марсель
10.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 31 Марсель2 : 0Монпелье
29.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Марсель1 : 1 5 : 4Монпелье
08.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье2 : 3Марсель
10.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Монпелье3 : 3Марсель
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Марсель3 : 1Монпелье
21.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Марсель1 : 1Монпелье
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Марсель1 : 0Монпелье
04.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Монпелье3 : 0Марсель
08.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Марсель0 : 0Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель28 18 5 5 53-28 59 70.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье28 11 3 14 44-47 36 42.9
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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