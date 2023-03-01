21:55 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 марта
Суббота 01 апреля
Свернуть список

Динамо М - Сочи 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
01 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Динамо МСочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Сочи, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
СербияСлавиша Йоканович
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
09.09.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 9 Сочи2 : 1Динамо М
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М1 : 5Сочи
10.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Сочи1 : 2Динамо М
19.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Сочи0 : 1Динамо М
14.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Динамо М2 : 4Сочи
16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Сочи2 : 0Динамо М
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Динамо М3 : 1Сочи
01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Сочи1 : 1Динамо М
17.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Динамо М1 : 3Сочи
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М2 : 3Сочи
Текстовая трансляция
{timer}
0'
Босс российского футбола высказался о Fan ID, Азии и УЕФА, пиве на стадионах, позиции МОК и многом другом.Материалы по теме «Цель — вернуться к матчам в Европе». Глава РФС Дюков сделал несколько важных заявлений 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Динамо» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит20 15 3 2 53-10 48 80.0
2 Ростов20 12 5 3 36-27 41 68.3
3 Спартак М20 12 4 4 45-24 40 66.7
4 Динамо М20 10 5 5 36-24 35 58.3
5 ЦСКА20 10 5 5 35-20 35 58.3
6 Ахмат20 10 2 8 31-29 32 53.3
7 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
8 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
9 Сочи20 8 4 8 29-39 28 46.7
10 Урал20 7 4 9 24-31 25 41.7
11 Локомотив М20 6 4 10 27-37 22 36.7
12 Крылья Советов20 5 5 10 20-31 20 33.3
13 Пари Нижний Новгород20 5 4 11 23-37 19 31.7
14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
15
Зона вылета
Химки20 3 4 13 19-41 13 21.7
16
Зона вылета
Торпедо М20 2 4 14 12-33 10 16.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close