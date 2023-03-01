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Нижний Новгород - Локомотив М 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
01 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Пари Нижний НовгородЛокомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияАртём Сергеевич Горлов
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа A Локомотив М3 : 1Пари Нижний Новгород
31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа A Пари Нижний Новгород2 : 0Локомотив М
17.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 1 Локомотив М1 : 1Пари Нижний Новгород
23.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Локомотив М2 : 1Пари Нижний Новгород
30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Пари Нижний Новгород1 : 2Локомотив М
Текстовая трансляция
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Карпин может повторить лучший результат «Ростова» в истории, а «Зенит» — оформить самое раннее чемпионство.Материалы по теме Интриги финальной трети сезона в РПЛ: «Спартак» вылетит из топ-3, а Дзюба забьёт 10 голов? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит20 15 3 2 53-10 48 80.0
2 Ростов20 12 5 3 36-27 41 68.3
3 Спартак М20 12 4 4 45-24 40 66.7
4 Динамо М20 10 5 5 36-24 35 58.3
5 ЦСКА20 10 5 5 35-20 35 58.3
6 Ахмат20 10 2 8 31-29 32 53.3
7 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
8 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
9 Сочи20 8 4 8 29-39 28 46.7
10 Урал20 7 4 9 24-31 25 41.7
11 Локомотив М20 6 4 10 27-37 22 36.7
12 Крылья Советов20 5 5 10 20-31 20 33.3
13 Пари Нижний Новгород20 5 4 11 23-37 19 31.7
14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
15
Зона вылета
Химки20 3 4 13 19-41 13 21.7
16
Зона вылета
Торпедо М20 2 4 14 12-33 10 16.7

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