Нижний Новгород - Локомотив М 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
01 Апреля 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Локомотив М, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Артём Сергеевич Горлов
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|3 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|17.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 1
|23.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|30.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
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Карпин может повторить лучший результат «Ростова» в истории, а «Зенит» — оформить самое раннее чемпионство.Материалы по теме Интриги финальной трети сезона в РПЛ: «Спартак» вылетит из топ-3, а Дзюба забьёт 10 голов? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|80.0
|2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|68.3
|3
|Спартак М
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|66.7
|4
|Динамо М
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|58.3
|5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|58.3
|6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|53.3
|7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|51.7
|8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|48.3
|9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|46.7
|10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|41.7
|11
|Локомотив М
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|36.7
|12
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|33.3
|13
|Пари Нижний Новгород
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|31.7
|14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|28.3
| 15
Зона вылета
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|21.7
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|16.7