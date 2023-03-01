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Спартак М - Ахмат 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Спартак МАхмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ахмат, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
16.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 1 Ахмат1 : 1Спартак М
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Спартак М2 : 1Ахмат
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат0 : 1Спартак М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Ахмат2 : 2Спартак М
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Спартак М2 : 0Ахмат
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Спартак М3 : 0Ахмат
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ахмат1 : 3Спартак М
30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ахмат1 : 3Спартак М
16.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М1 : 2Ахмат
23.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 3Ахмат
Текстовая трансляция
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Карпин может повторить лучший результат «Ростова» в истории, а «Зенит» — оформить самое раннее чемпионство.Материалы по теме «Спартак» теперь упустит ещё и второе место? Прогноз суперкомпьютера на концовку РПЛ 0'Судьба «Зенита» и «Торпедо» уже предрешена, зато в остальных частях таблицы мощная интрига.Материалы по теме «Спартак» теперь упустит ещё и второе место? Прогноз суперкомпьютера на концовку РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит20 15 3 2 53-10 48 80.0
2 Ростов20 12 5 3 36-27 41 68.3
3 Спартак М20 12 4 4 45-24 40 66.7
4 Динамо М20 10 5 5 36-24 35 58.3
5 ЦСКА20 10 5 5 35-20 35 58.3
6 Ахмат20 10 2 8 31-29 32 53.3
7 Оренбург20 10 1 9 40-40 31 51.7
8 Краснодар20 8 5 7 38-35 29 48.3
9 Сочи20 8 4 8 29-39 28 46.7
10 Урал20 7 4 9 24-31 25 41.7
11 Локомотив М20 6 4 10 27-37 22 36.7
12 Крылья Советов20 5 5 10 20-31 20 33.3
13 Пари Нижний Новгород20 5 4 11 23-37 19 31.7
14 Факел20 2 11 7 27-37 17 28.3
15
Зона вылета
Химки20 3 4 13 19-41 13 21.7
16
Зона вылета
Торпедо М20 2 4 14 12-33 10 16.7

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