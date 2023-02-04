Манчестер Сити - Ливерпуль 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
01 Апреля 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|26
|нп
|Рияд Марез
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|14
|пз
|Джордан Хендерсон
|3
|пз
|Фабиньо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|27
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Юрген Клопп
История личных встреч
|22.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
|30.07.2022
|Суперкубок Англии - 2022
|Финал
|3 : 1
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 2
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|07.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 4
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 1
|02.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|4 : 0
|10.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 1
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Собрали интересные данные по топ-вратарям в европейских чемпионатах.Материалы по темеИстории Эдерсон тянет «Ман Сити» вниз? У бразильца ужасная статистика 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|82.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|56.0
|8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|51.9
|9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|48.1
|10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|46.9
|11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|46.9
|12
|Кристал Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|32.1
|13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|32.1
|14
|Лидс Юнайтед
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|32.1
|15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
|16
|Ноттингем Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|32.1
|17
|Лестер Сити
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|30.9
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|29.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|27.4