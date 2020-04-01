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Борнмут - Фулхэм 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Борнмут
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Фулхэм, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Фулхэм
Лондон
13Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
3АнглиязщДжек Стивенс
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
8КолумбияпзХефферсон Лерма
29ДанияпзФилип Биллинг
11Буркина-ФасонпДанго Уаттара
32АнглиянпДжейдон Энтони
9АнглиянпДоминик Соланке
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
18БразилияпзАндреас Перейра
14ЯмайканпБобби Рид
11ИзраильнпМанор Соломон
30БразилиянпКарлос Винисиус
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
15.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Фулхэм2 : 2Борнмут
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Борнмут1 : 1Фулхэм
03.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Фулхэм1 : 1Борнмут
20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Борнмут0 : 1Фулхэм
27.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Фулхэм0 : 3Борнмут
06.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Фулхэм1 : 5Борнмут
26.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Борнмут2 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал28 22 3 3 66-26 69 82.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
12 Кристал Пэлас28 6 9 13 22-38 27 32.1
13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
19
Зона вылета
Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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