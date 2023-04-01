Арсенал - Лидс 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лидс Юнайтед, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Аарон Рамсдейл
|4
|зщ
|Бен Уайт
|16
|зщ
|Роб Холдинг
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|34
|пз
|Гранит Джака
|7
|пз
|Букайо Сака
|19
|нп
|Леандро Троссард
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Иллан Меслье
|2
|зщ
|Люк Эйлинг
|5
|зщ
|Робин Кох
|6
|зщ
|Лиам Купер
|3
|зщ
|Хуниор Фирпо
|8
|пз
|Марк Рока
|28
|пз
|Уэстон Маккенни
|10
|пз
|Крисенсио Саммервилл
|7
|пз
|Бренден Ааронсон
|11
|пз
|Джек Харрисон
|9
|нп
|Патрик Бэмфорд
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хави Грасия
История личных встреч
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 1
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|2 : 1
|18.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 4
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|4 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 0
|06.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.01.2012
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция{timer}
0'
Габриэл поможет команде в борьбе за золото АПЛ.Материалы по теме Лидер «Арсенала» вернулся после страшной травмы. Инсайды восстановления Жезуса 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|82.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|56.0
|8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|51.9
|9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|48.1
|10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|46.9
|11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|46.9
|12
|Кристал Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|32.1
|13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|32.1
|14
|Лидс Юнайтед
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|32.1
|15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
|16
|Ноттингем Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|32.1
|17
|Лестер Сити
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|30.9
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|29.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|27.4