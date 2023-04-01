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Арсенал - Лидс 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Арсенал
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лидс Юнайтед, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
1АнглияврАарон Рамсдейл
4АнглиязщБен Уайт
16АнглиязщРоб Холдинг
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
34ШвейцарияпзГранит Джака
7АнглияпзБукайо Сака
19БельгиянпЛеандро Троссард
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
1ФранцияврИллан Меслье
2АнглиязщЛюк Эйлинг
5ГерманиязщРобин Кох
6ШотландиязщЛиам Купер
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
8ИспанияпзМарк Рока
28СШАпзУэстон Маккенни
10НидерландыпзКрисенсио Саммервилл
7СШАпзБренден Ааронсон
11АнглияпзДжек Харрисон
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
ИспанияХави Грасия
История личных встреч
16.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Лидс Юнайтед0 : 1Арсенал
08.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 36 Арсенал2 : 1Лидс Юнайтед
18.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лидс Юнайтед1 : 4Арсенал
26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Лидс Юнайтед
14.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Арсенал4 : 2Лидс Юнайтед
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед0 : 0Арсенал
06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
09.01.2012 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
Текстовая трансляция
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Габриэл поможет команде в борьбе за золото АПЛ.Материалы по теме Лидер «Арсенала» вернулся после страшной травмы. Инсайды восстановления Жезуса 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал28 22 3 3 66-26 69 82.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
12 Кристал Пэлас28 6 9 13 22-38 27 32.1
13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
19
Зона вылета
Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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