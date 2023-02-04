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Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
23АнглияврДжейсон Стил
34НидерландызщЙоэл Велтман
5АнглиязщЛьюис Данк
6АнглиязщЛеви Колвилл
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Гросс
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
7АнглияпзСоломон Марч
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
22ЯпонияпзКаору Митома
28ИрландиянпЭван Фергюсон
1ИспанияврДэвид Райа
30ДаниязщMads Roerslev
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
6ДанияпзКристиан Нёргор
15НигерияпзФрэнк Ониика
19КамерунпзБрайан Мбемо
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ДанияТомас Франк
История личных встреч
14.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
05.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Брентфорд
26.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
17.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Брентфорд
03.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Брентфорд0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
13.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Брентфорд3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал28 22 3 3 66-26 69 82.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
12 Кристал Пэлас28 6 9 13 22-38 27 32.1
13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
19
Зона вылета
Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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