Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
|23
|вр
|Джейсон Стил
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|5
|зщ
|Льюис Данк
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|13
|пз
|Паскаль Гросс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|7
|пз
|Соломон Марч
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|22
|пз
|Каору Митома
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|1
|вр
|Дэвид Райа
|30
|зщ
|Mads Roerslev
|16
|зщ
|Бен Ми
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|3
|зщ
|Рико Генри
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|15
|пз
|Фрэнк Ониика
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Томас Франк
История личных встреч
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|3 : 3
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|0 : 2
|05.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|3 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|0 : 0
|17.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 1
|03.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 2
|13.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|82.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|56.0
|8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|51.9
|9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|48.1
|10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|46.9
|11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|46.9
|12
|Кристал Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|32.1
|13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|32.1
|14
|Лидс Юнайтед
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|32.1
|15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
|16
|Ноттингем Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|32.1
|17
|Лестер Сити
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|30.9
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|29.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|27.4