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Кристал Пэлас - Лестер Сити 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Кристал Пэлас
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Лестер Сити, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Лестер Сити
Лестер
13ИспанияврВисенте Гуайта
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
15ГанапзДжеффри Шлупп
28МалипзШейк Дукур
10АнглияпзЭберечи Эзе
7ФранцияпзМайкл Олисе
22ФранциянпОдсонн Эдуард
11Кот-д'ИвуарнпУилфрид Заха
31ДанияврДаниэль Иверсен
21Португалиязщ Рикарду
15АвстралиязщГарри Суттар
3БельгиязщВаут Фас
27БельгиязщТимоти Кастань
25НигерияпзОнинье Ндиди
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
7АнглияпзХарви Барнс
37Бразилиянп Тете
20ЗамбиянпПатсон Дака
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
15.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Лестер Сити0 : 0Кристал Пэлас
10.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Лестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
03.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Кристал Пэлас2 : 2Лестер Сити
26.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лестер Сити2 : 1Кристал Пэлас
28.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Кристал Пэлас1 : 1Лестер Сити
04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Лестер Сити3 : 0Кристал Пэлас
03.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Кристал Пэлас0 : 2Лестер Сити
23.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Лестер Сити1 : 4Кристал Пэлас
15.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас1 : 0Лестер Сити
28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Кристал Пэлас5 : 0Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал28 22 3 3 66-26 69 82.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
12 Кристал Пэлас28 6 9 13 22-38 27 32.1
13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
19
Зона вылета
Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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