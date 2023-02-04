21:56 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 марта
Суббота 01 апреля
Свернуть список

Челси - Астон Вилла 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
01 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Челси
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Астон Вилла, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
1ИспанияврКепа Аррисабалага
4ФранциязщБенуа Бадьяшиль
32ИспаниязщМарк Кукурелья
26СенегалзщКалиду Кулибали
24АнглиязщРис Джеймс
21АнглиязщБен Чилуэлл
5АргентинапзЭнцо Фернандес
8ХорватияпзМатео Ковачич
15УкраинапзМихаил Мудрик
29ГерманияпзКай Хаверц
11ПортугалиянпЖоау Феликс
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
6БразилияпзДуглас Луис
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
11.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Астон Вилла1 : 0Челси
16.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Астон Вилла0 : 2Челси
26.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Астон Вилла1 : 3Челси
22.09.2021 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси1 : 1 4 : 3Астон Вилла
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Челси3 : 0Астон Вилла
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Астон Вилла2 : 1Челси
28.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Челси1 : 1Астон Вилла
21.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Астон Вилла1 : 2Челси
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Челси2 : 1Астон Вилла
02.04.2016 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла0 : 4Челси
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал28 22 3 3 66-26 69 82.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
12 Кристал Пэлас28 6 9 13 22-38 27 32.1
13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
19
Зона вылета
Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close