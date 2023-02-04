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Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
12Коста-РикаврКейлор Навас
7УэльсзщНеко Уильямс
19ФранциязщМусса Ньякат
38Бразилиязщ Фелипе
32БразилияпзРенан Лоди
23ШвейцарияпзРемо Фройлер
6АнглияпзДжонджо Шелви
22АнглияпзРайан Йейтс
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
25НигериянпЭммануэль Деннис
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
3ФранциязщРайан Айт Нури
8ПортугалияпзРубен Невеш
5ГабонпзМарио Лемина
35БразилияпзЖоау Гомес
21ИспанияпзПабло Сарабия
9МексиканпРауль Хименес
12БразилиянпМатеус Кунья
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ноттингем Форест1 : 1 4 : 3Вулверхэмптон
15.10.2022 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Вулверхэмптон
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Вулверхэмптон0 : 2Ноттингем Форест
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Ноттингем Форест1 : 2Вулверхэмптон
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
17.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Ноттингем Форест0 : 2Вулверхэмптон
30.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Вулверхэмптон1 : 1Ноттингем Форест
03.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Ноттингем Форест1 : 2Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал28 22 3 3 66-26 69 82.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити27 19 4 4 67-25 61 75.3
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед26 15 5 6 41-35 50 64.1
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед26 12 11 3 39-19 47 60.3
6 Ливерпуль26 12 6 8 47-29 42 53.8
7 Брайтон энд Хоув Альбион25 12 6 7 46-31 42 56.0
8 Брентфорд27 10 12 5 43-34 42 51.9
9 Фулхэм27 11 6 10 38-37 39 48.1
10 Челси27 10 8 9 29-28 38 46.9
11 Астон Вилла27 11 5 11 35-39 38 46.9
12 Кристал Пэлас28 6 9 13 22-38 27 32.1
13 Вулверхэмптон28 7 6 15 22-41 27 32.1
14 Лидс Юнайтед27 6 8 13 35-44 26 32.1
15 Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
16 Ноттингем Форест27 6 8 13 22-49 26 32.1
17 Лестер Сити27 7 4 16 38-47 25 30.9
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед26 6 6 14 24-34 24 30.8
19
Зона вылета
Борнмут27 6 6 15 25-54 24 29.6
20
Зона вылета
Саутгемптон28 6 5 17 23-46 23 27.4

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