Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
01 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Вулверхэмптон, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|12
|вр
|Кейлор Навас
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|19
|зщ
|Мусса Ньякат
|38
|зщ
|Фелипе
|32
|пз
|Ренан Лоди
|23
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Джонджо Шелви
|22
|пз
|Райан Йейтс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
|25
|нп
|Эммануэль Деннис
|1
|вр
|Жозе де Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крэйг Доусон
|23
|зщ
|Максимилиан Килман
|3
|зщ
|Райан Айт Нури
|8
|пз
|Рубен Невеш
|5
|пз
|Марио Лемина
|35
|пз
|Жоау Гомес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|9
|нп
|Рауль Хименес
|12
|нп
|Матеус Кунья
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 4
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|0 : 2
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 2
|04.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|1 : 0
|17.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|0 : 2
|30.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 1
|11.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 1
|03.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|82.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|60.3
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|56.0
|8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|51.9
|9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|48.1
|10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|46.9
|11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|46.9
|12
|Кристал Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|32.1
|13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|32.1
|14
|Лидс Юнайтед
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|32.1
|15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
|16
|Ноттингем Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|32.1
|17
|Лестер Сити
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|30.9
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|29.6
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|27.4