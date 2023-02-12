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Жирона - Эспаньол 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
01 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Жирона
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Эспаньол, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Эспаньол
Барселона
13АргентинаврПауло Гассанига
4ИспаниязщАрнау Мартинес
22УругвайзщСантьяго Буэно
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
5ИспанияпзДавид Лопес
24ИспанияпзБорха Гарсия
18ИспанияпзОриоль Ромеу
23ИспанияпзИван Мартин
17ИспанияпзРодриго Рикельме
8УкраинанпВиктор Цыганков
9АргентинанпВалентин Кастельянос
13ИспанияврФернандо Пачеко
2ИспаниязщОскар Хиль
23МексиказщСесар Монтес
24ИспаниязщСерхи Гомес
5ИспаниязщФернандо Калеро
12БразилияпзВинисиус Соуза
15ИспанияпзХосе Грахера
7ИспанияпзХавьер Пуадо
10ИспанияпзСерхи Дардер
17ДаниянпМартин Брейтуэйт
9Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
07.01.2023 Испания - Примера Тур 16 Эспаньол2 : 2Жирона
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Жирона1 : 0Эспаньол
20.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Эспаньол1 : 2Жирона
06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Жирона1 : 2Эспаньол
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Эспаньол1 : 3Жирона
22.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Жирона0 : 2Эспаньол
11.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол0 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона26 22 2 2 49-9 68 87.2
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид26 17 5 4 51-21 56 71.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад26 14 6 6 35-24 48 61.5
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26 12 5 9 32-24 41 52.6
7 Атлетик Б26 10 6 10 36-28 36 46.2
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна26 9 7 10 22-27 34 43.6
10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
11 Мальорка26 9 5 12 22-27 32 41.0
12 Жирона26 8 7 11 40-41 31 39.7
13 Хетафе26 7 8 11 27-34 29 37.2
14 Севилья26 7 7 12 29-42 28 35.9
15 Кадис26 6 10 10 21-38 28 35.9
16 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
17 Эспаньол26 6 9 11 32-42 27 34.6
18
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
19
Зона вылета
Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче26 2 7 17 19-51 13 16.7

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