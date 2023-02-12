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Атлетик Б - Хетафе 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
01 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Атлетик Б
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Хетафе, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
13ИспанияврХулен Ахирресабала
18ИспаниязщОскар де Маркос
5ИспаниязщЕрай Альварес
3ИспаниязщДани Вивиан
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
6ИспанияпзМикель Весга
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
2Тогозщ Джене
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
9Испанияпз Порту
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпБорха Майораль
10ТурциянпЭнес Унал
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
18.10.2022 Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 2Атлетик Б
18.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Атлетик Б1 : 1Хетафе
06.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Хетафе0 : 0Атлетик Б
25.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Атлетик Б5 : 1Хетафе
29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Хетафе1 : 1Атлетик Б
02.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б0 : 2Хетафе
24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Хетафе1 : 1Атлетик Б
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Хетафе1 : 0Атлетик Б
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б1 : 1Хетафе
19.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Хетафе2 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона26 22 2 2 49-9 68 87.2
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид26 17 5 4 51-21 56 71.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад26 14 6 6 35-24 48 61.5
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26 12 5 9 32-24 41 52.6
7 Атлетик Б26 10 6 10 36-28 36 46.2
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна26 9 7 10 22-27 34 43.6
10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
11 Мальорка26 9 5 12 22-27 32 41.0
12 Жирона26 8 7 11 40-41 31 39.7
13 Хетафе26 7 8 11 27-34 29 37.2
14 Севилья26 7 7 12 29-42 28 35.9
15 Кадис26 6 10 10 21-38 28 35.9
16 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
17 Эспаньол26 6 9 11 32-42 27 34.6
18
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
19
Зона вылета
Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче26 2 7 17 19-51 13 16.7

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