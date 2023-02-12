Атлетик Б - Хетафе 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
01 Апреля 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Хетафе, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|6
|пз
|Микель Весга
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Давид Сория
|22
|зщ
|Дамиан Суарес
|2
|зщ
|Джене
|6
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|9
|пз
|Порту
|20
|пз
|Неманья Максимович
|5
|пз
|Луис Милья
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|нп
|Борха Майораль
|10
|нп
|Энес Унал
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|18.10.2022
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 2
|18.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 1
|06.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 16
|0 : 0
|25.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|5 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|02.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 2
|24.08.2019
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|25.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|19.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|71.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|61.5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|52.6
|7
|Атлетик Б
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|46.2
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
|22-27
|34
|43.6
|10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|43.6
|11
|Мальорка
|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|41.0
|12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|39.7
|13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|37.2
|14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|35.9
|15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|35.9
|16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|35.9
|17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|34.6
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
|16.7