Эльче - Барселона 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
01 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Барселона, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Барселона
Барселона
История личных встреч
|17.09.2022
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 0
|06.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 2
|18.12.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|3 : 2
|24.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|24.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 2
|24.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 20
|0 : 6
|16.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|09.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 0
|24.08.2014
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|11.05.2014
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 0
Текстовая трансляция{timer}
0'
Возможно, уже летом Ансу Фати покинет родной клуб.Материалы по теме Талант «Барсы» никак не вернётся на топ-уровень. Что происходит с Фати? 0'Через три месяца истекает контракт Лионеля Месси с «ПСЖ», а новое соглашение до сих пор не подписано.Материалы по теме Месси вот-вот станет свободным агентом. У Лео четыре варианта продолжения карьеры 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Эльче» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|22
|2
|2
|49-9
|68
|87.2
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|17
|5
|4
|51-21
|56
|71.8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|15
|6
|5
|42-19
|51
|65.4
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|26
|14
|6
|6
|35-24
|48
|61.5
| 5
Лига Европы
|Бетис
|26
|13
|6
|7
|34-26
|45
|57.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|26
|12
|5
|9
|32-24
|41
|52.6
|7
|Атлетик Б
|26
|10
|6
|10
|36-28
|36
|46.2
|8
|Райо Вальекано
|26
|9
|9
|8
|31-30
|36
|46.2
|9
|Осасуна
|26
|9
|7
|10
|22-27
|34
|43.6
|10
|Сельта
|26
|9
|7
|10
|32-35
|34
|43.6
|11
|Мальорка
|26
|9
|5
|12
|22-27
|32
|41.0
|12
|Жирона
|26
|8
|7
|11
|40-41
|31
|39.7
|13
|Хетафе
|26
|7
|8
|11
|27-34
|29
|37.2
|14
|Севилья
|26
|7
|7
|12
|29-42
|28
|35.9
|15
|Кадис
|26
|6
|10
|10
|21-38
|28
|35.9
|16
|Вальядолид
|26
|8
|4
|14
|20-38
|28
|35.9
|17
|Эспаньол
|26
|6
|9
|11
|32-42
|27
|34.6
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|7
|5
|14
|28-31
|26
|33.3
| 19
Зона вылета
|Альмерия
|26
|7
|5
|14
|30-45
|26
|33.3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|26
|2
|7
|17
|19-51
|13
|16.7