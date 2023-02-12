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Кадис - Севилья 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
01 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 27-й тур
Кадис
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Севилья, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Севилья
Севилья
История личных встреч
21.01.2023 Испания - Примера Тур 18 Севилья1 : 0Кадис
29.04.2022 Испания - Примера Тур 34 Севилья1 : 1Кадис
03.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Кадис0 : 1Севилья
23.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Севилья3 : 0Кадис
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Кадис1 : 3Севилья
11.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Севилья2 : 1Кадис
03.01.2018 Кубок Испании 1/8 финала Кадис0 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона26 22 2 2 49-9 68 87.2
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид26 17 5 4 51-21 56 71.8
3
Лига чемпионов
Атлетико М26 15 6 5 42-19 51 65.4
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад26 14 6 6 35-24 48 61.5
5
Лига Европы
Бетис26 13 6 7 34-26 45 57.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал26 12 5 9 32-24 41 52.6
7 Атлетик Б26 10 6 10 36-28 36 46.2
8 Райо Вальекано26 9 9 8 31-30 36 46.2
9 Осасуна26 9 7 10 22-27 34 43.6
10 Сельта26 9 7 10 32-35 34 43.6
11 Мальорка26 9 5 12 22-27 32 41.0
12 Жирона26 8 7 11 40-41 31 39.7
13 Хетафе26 7 8 11 27-34 29 37.2
14 Севилья26 7 7 12 29-42 28 35.9
15 Кадис26 6 10 10 21-38 28 35.9
16 Вальядолид26 8 4 14 20-38 28 35.9
17 Эспаньол26 6 9 11 32-42 27 34.6
18
Зона вылета
Валенсия26 7 5 14 28-31 26 33.3
19
Зона вылета
Альмерия26 7 5 14 30-45 26 33.3
20
Зона вылета
Эльче26 2 7 17 19-51 13 16.7

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