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Осер - Труа 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
01 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 29-й тур
Осер
Труа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Труа, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Труа
Труа
1РумынияврЙонуц Раду
13АлжирзщАким Зедадка
4Бразилиязщ Жубал
95ФранциязщSouleymane Toure
14ГаназщГидеон Менса
97МадагаскарпзРайан Равелсон
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
12МалипзБирама Туре
19ФранцияпзМаттис Аблин
7ФранциянпГотье Эн
10ФранциянпГаэтан Перрен
30ФранцияврГотье Галлон
18ФранциязщТьерно Бальде
4СШАзщЭрик Палмер-Браун
23ФранциязщАдиль Рами
17ГвианазщЙоанн Сальмье
12Португалиязщ Abdu
11Португалияпз Рони Лопеш
6МалипзRominigue Kouame
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
20ФранциянпРено Рипар
7Гвинея-БисаунпМама Бальде
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
АвстралияПатрик Киснорбо
История личных встреч
04.11.2022 Франция - Лига 1 Тур 14 Труа1 : 1Осер
30.01.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 22 Труа3 : 1Осер
21.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 4 Осер2 : 1Труа
24.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 26 Труа3 : 1Осер
20.09.2019 Франция - Лига 2 Тур 8 Осер1 : 2Труа
01.03.2019 Франция - Лига 2 Тур 27 Осер0 : 2Труа
01.10.2018 Франция - Лига 2 Тур 9 Труа1 : 0Осер
05.05.2017 Франция - Лига 2 Тур 36 Осер2 : 3Труа
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Осер4 : 2 ДВТруа
09.12.2016 Франция - Лига 2 Тур 18 Труа1 : 1Осер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ28 21 3 4 68-28 66 78.6
2
Лига чемпионов
Марсель28 18 5 5 53-28 59 70.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс28 16 9 3 47-21 57 67.9
4
Лига Европы
Монако28 16 6 6 57-37 54 64.3
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн28 15 5 8 47-29 50 59.5
6 Лилль28 14 7 7 51-36 49 58.3
7 Ницца28 11 11 6 37-25 44 52.4
8 Лорьян28 12 8 8 41-37 44 52.4
9 Реймс28 10 13 5 36-28 43 51.2
10 Лион28 11 8 9 43-32 41 48.8
11 Монпелье28 11 3 14 44-47 36 42.9
12 Тулуза28 10 5 13 43-48 35 41.7
13 Клермон28 9 7 12 27-40 34 40.5
14 Нант28 6 12 10 30-37 30 35.7
15 Страсбург28 5 11 12 34-46 26 31.0
16 Брест28 5 9 14 30-46 24 28.6
17
Зона вылета
Осер28 5 8 15 23-51 23 27.4
18
Зона вылета
Труа28 4 9 15 38-61 21 25.0
19
Зона вылета
Аяччо28 6 3 19 20-50 21 25.0
20
Зона вылета
Анже28 2 4 22 21-63 10 11.9

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