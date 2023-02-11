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Кремонезе - Аталанта 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
01 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
Кремонезе
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Аталанта, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Аталанта
Бергамо
12ИталияврМарко Карнесекки
24ИталиязщАлекс Феррари
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
5МексиказщJohan Vasquez
17ИталиязщЛеонардо Серникола
3ИталиязщЭмануэле Валери
6ДР КонгопзШарль Пикель
27ЧилипзПабло Гальдамес
10ИталияпзКристиан Буонаюто
74ИталиянпФранк Тсаджут
90НигериянпCyriel Dessers
1АргентинаврХуан Муссо
2ИталиязщРафаэл Толой
6АргентиназщХосе Паломино
42ИталиязщДжорджио Скальвини
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
22ИталиязщМаттео Руджери
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
88ХорватияпзМарио Пашалич
91КолумбиянпДуван Сапата
9КолумбиянпЛуис Мурьель
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
11.09.2022 Италия - Серия А Тур 6 Аталанта1 : 1Кремонезе
13.08.2016 Кубок Италии 3-й раунд Аталанта3 : 0Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио27 15 7 5 42-19 52 64.2
3
Лига чемпионов
Интер М27 16 2 9 47-31 50 61.7
4
Лига чемпионов
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
5
Лига Европы
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта27 13 6 8 44-31 45 55.6
7 Ювентус27 17 5 5 45-22 41 -15 50.6
8 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
9 Фиорентина27 10 7 10 32-31 37 45.7
10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
18
Зона вылета
Верона27 4 7 16 22-41 19 23.5
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе27 1 10 16 22-49 13 16.0

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