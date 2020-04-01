Ювентус - Верона 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
01 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Верона, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Верона
Верона
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|6
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Gleison Bremer
|12
|зщ
|Алекс Сандро
|2
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|20
|пз
|Фабио Миретти
|17
|пз
|Филип Костич
|18
|нп
|Moise Kean
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|6
|зщ
|Исак Хин
|17
|зщ
|Федерико Чеккерини
|29
|зщ
|Фабио Депаоли
|5
|пз
|Марко Фараони
|61
|пз
|Адриен Тамез
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|11
|нп
|Кевин Ласанья
|38
|нп
|Adolfo Gaich
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Цаффарони
История личных встреч
|10.11.2022
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 1
|06.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 0
|30.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|27.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 1
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|21.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 4
|2 : 1
|19.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|30.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 3
|08.05.2016
|Италия - Серия А
|Тур 37
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|64.2
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|16
|2
|9
|47-31
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|55.6
|7
|Ювентус
|27
|17
|5
|5
|45-22
|41
|-15
|50.6
|8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|46.9
|9
|Фиорентина
|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|45.7
|10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|45.7
|11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|45.7
|12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42.0
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|33.3
|16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|33.3
|17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|23.5
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|18.5
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|16.0