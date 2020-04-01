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Ювентус - Верона 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
01 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Ювентус
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Верона, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Верона
Верона
1ПольшаврВойцех Щенсны
6Бразилиязщ Данило
3БразилиязщGleison Bremer
12БразилиязщАлекс Сандро
2ИталиязщМаттиа Де Шильо
44ИталияпзНиколо Фаджоли
5ИталияпзМануэль Локателли
20ИталияпзФабио Миретти
17СербияпзФилип Костич
18ИталиянпMoise Kean
9СербиянпДушан Влахович
1ИталияврЛоренцо Монтипо
27ПольшазщПавел Давидович
6ШвециязщИсак Хин
17ИталиязщФедерико Чеккерини
29ИталиязщФабио Депаоли
5ИталияпзМарко Фараони
61ФранцияпзАдриен Тамез
33СловакияпзОндрей Дуда
26БельгиянпСириль Нгонж
11ИталиянпКевин Ласанья
38АргентинанпAdolfo Gaich
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Цаффарони
История личных встреч
10.11.2022 Италия - Серия А Тур 14 Верона0 : 1Ювентус
06.02.2022 Италия - Серия А Тур 24 Ювентус2 : 0Верона
30.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Верона2 : 1Ювентус
27.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Верона1 : 1Ювентус
25.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Ювентус1 : 1Верона
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Верона2 : 1Ювентус
21.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Ювентус2 : 1Верона
19.05.2018 Италия - Серия А Тур 38 Ювентус2 : 1Верона
30.12.2017 Италия - Серия А Тур 19 Верона1 : 3Ювентус
08.05.2016 Италия - Серия А Тур 37 Верона2 : 1Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио27 15 7 5 42-19 52 64.2
3
Лига чемпионов
Интер М27 16 2 9 47-31 50 61.7
4
Лига чемпионов
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
5
Лига Европы
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта27 13 6 8 44-31 45 55.6
7 Ювентус27 17 5 5 45-22 41 -15 50.6
8 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
9 Фиорентина27 10 7 10 32-31 37 45.7
10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
18
Зона вылета
Верона27 4 7 16 22-41 19 23.5
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе27 1 10 16 22-49 13 16.0

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