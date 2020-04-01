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Унион - Штутгарт 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
01 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Унион
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстрияпзКристофер Триммель
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
23ГерманияпзНико Гисельман
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
33ГерманияврФабиан Бредлов
2ГерманиязщВальдемар Антон
5ГрециязщКонстантинос Мавропанос
21ЯпониязщХироки Ито
24ХорватиязщБорна Соса
16ГерманиязщАтакан Каразор
3ЯпонияпзВатару Эндо
17ЯпонияпзГэнки Харагути
22ГерманияпзКрис Фюрих
31ПортугалиянпЖил Диаш
11КолумбиянпХуан Переа
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ГерманияБруно Лаббадиа
История личных встреч
09.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт0 : 1Унион
12.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 26 Унион1 : 1Штутгарт
24.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт1 : 1Унион
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Унион2 : 1Штутгарт
15.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 2Унион
27.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Унион0 : 0Штутгарт
23.05.2019 Германия - Переходные матчи Переходные матчи Штутгарт2 : 2Унион
24.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Штутгарт3 : 1Унион
20.11.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Унион1 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария25 15 7 3 72-27 52 69.3
3
Лига чемпионов
Унион25 14 6 5 38-28 48 64.0
4
Лига чемпионов
Фрайбург25 13 7 5 38-34 46 61.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф25 11 7 7 46-36 40 53.3
7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
8 Байер25 11 4 10 45-40 37 49.3
9 Майнц25 10 7 8 40-36 37 49.3
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
17
Зона вылета
Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
18
Зона вылета
Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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