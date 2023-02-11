Интер - Фиорентина 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
01 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
|24
|вр
|Андре Онана
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|8
|зщ
|Робин Госенс
|23
|пз
|Николо Барелла
|77
|пз
|Марсело Брозович
|22
|нп
|Генрих Мхитарян
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|98
|зщ
|Игор дос Сантос
|3
|зщ
|Cristiano Biraghi
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|11
|пз
|Jonathan Ikone
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|8
|пз
|Риккардо Сапонара
|9
|нп
|Артур Кабрал
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 11
|3 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 3
|05.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 2
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 3
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 35
|0 : 0
|29.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|15.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 1
|24.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|23
|2
|2
|64-16
|71
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|64.2
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|16
|2
|9
|47-31
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Рома
|27
|14
|5
|8
|35-26
|47
|58.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|27
|13
|6
|8
|44-31
|45
|55.6
|7
|Ювентус
|27
|17
|5
|5
|45-22
|41
|-15
|50.6
|8
|Удинезе
|27
|9
|11
|7
|37-31
|38
|46.9
|9
|Фиорентина
|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|45.7
|10
|Болонья
|27
|10
|7
|10
|33-36
|37
|45.7
|11
|Торино
|27
|10
|7
|10
|29-33
|37
|45.7
|12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|44.4
|13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42.0
|14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|34.6
|15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|33.3
|16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|33.3
|17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|29.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|23.5
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|18.5
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
|13
|16.0