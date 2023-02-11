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Интер - Фиорентина 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
01 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия)
Интер М
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
24КамерунврАндре Онана
36ИталиязщМаттео Дармиан
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
8ГерманиязщРобин Госенс
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
22АрмениянпГенрих Мхитарян
90БельгиянпРомелу Лукаку
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
3ИталиязщCristiano Biraghi
34МароккопзСофьян Амрабат
38ИталияпзРоландо Мандрагора
11ФранцияпзJonathan Ikone
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
8ИталияпзРиккардо Сапонара
9БразилиянпАртур Кабрал
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
22.10.2022 Италия - Серия А Тур 11 Фиорентина3 : 4Интер М
19.03.2022 Италия - Серия А Тур 30 Интер М1 : 1Фиорентина
21.09.2021 Италия - Серия А Тур 5 Фиорентина1 : 3Интер М
05.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Фиорентина0 : 2Интер М
13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 2 ДВИнтер М
26.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Интер М4 : 3Фиорентина
22.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Интер М0 : 0Фиорентина
29.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1Фиорентина
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Фиорентина1 : 1Интер М
24.02.2019 Италия - Серия А Тур 25 Фиорентина3 : 3Интер М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи27 23 2 2 64-16 71 87.7
2
Лига чемпионов
Лацио27 15 7 5 42-19 52 64.2
3
Лига чемпионов
Интер М27 16 2 9 47-31 50 61.7
4
Лига чемпионов
Милан27 14 6 7 44-36 48 59.3
5
Лига Европы
Рома27 14 5 8 35-26 47 58.0
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта27 13 6 8 44-31 45 55.6
7 Ювентус27 17 5 5 45-22 41 -15 50.6
8 Удинезе27 9 11 7 37-31 38 46.9
9 Фиорентина27 10 7 10 32-31 37 45.7
10 Болонья27 10 7 10 33-36 37 45.7
11 Торино27 10 7 10 29-33 37 45.7
12 Сассуоло27 10 6 11 35-40 36 44.4
13 Монца27 9 7 11 32-37 34 42.0
14 Эмполи27 6 10 11 24-36 28 34.6
15 Лечче27 6 9 12 24-32 27 33.3
16 Салернитана27 6 9 12 31-47 27 33.3
17 Специя27 5 9 13 23-43 24 29.6
18
Зона вылета
Верона27 4 7 16 22-41 19 23.5
19
Зона вылета
Сампдория27 3 6 18 16-44 15 18.5
20
Зона вылета
Кремонезе27 1 10 16 22-49 13 16.0

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