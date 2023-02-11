Бавария - Боруссия Д 01 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
01 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
|27
|вр
|Ян Зоммер
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|19
|зщ
|Alphonso Davies
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|11
|нп
|Кингсли Коман
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|13
|нп
|Эрик Шупо-Мотинг
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|13
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|17
|пз
|Мариус Вольф
|22
|пз
|Джуд Беллингем
|23
|пз
|Эмре Джан
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|11
|нп
|Марко Ройс
Главные тренеры
|Эдин Терзич
История личных встреч
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|3 : 1
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 3
|17.08.2021
|Суперкубок Германии
|Финал
|1 : 3
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|4 : 2
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 3
|30.09.2020
|Суперкубок Германии
|Финал
|3 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 1
|09.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|4 : 0
|03.08.2019
|Суперкубок Германии
|Финал
|2 : 0
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|70.7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|69.3
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|64.0
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|61.3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|60.0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|53.3
|7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|50.7
|8
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|49.3
|9
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|49.3
|10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|41.3
|11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|41.3
|12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|37.3
|13
|Кёльн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|36.0
|14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|33.3
|15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|29.3
|16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|28.0
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|28.0
| 18
Зона вылета
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|26.7