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Бавария - Боруссия Д 01 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
01 Апреля 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 26-й тур
Бавария
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия Д, которое состоится 01 Апреля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Боруссия Д
Дортмунд
27ШвейцарияврЯн Зоммер
5ФранциязщБенжамен Павар
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4НидерландызщМаттейс де Лигт
19КанадазщAlphonso Davies
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
11ФранциянпКингсли Коман
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
13КамеруннпЭрик Шупо-Мотинг
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
13ПортугалиязщРафаэл Геррейру
17ГерманияпзМариус Вольф
22АнглияпзДжуд Беллингем
23ГерманияпзЭмре Джан
21НидерландынпДониэлл Мален
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
11ГерманиянпМарко Ройс
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
08.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 2Бавария
23.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 31 Бавария3 : 1Боруссия Д
04.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д2 : 3Бавария
17.08.2021 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д1 : 3Бавария
06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария4 : 2Боруссия Д
07.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д2 : 3Бавария
30.09.2020 Суперкубок Германии Финал Бавария3 : 2Боруссия Д
26.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Боруссия Д0 : 1Бавария
09.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Бавария4 : 0Боруссия Д
03.08.2019 Суперкубок Германии Финал Боруссия Д2 : 0Бавария
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Боруссия Д25 17 2 6 55-31 53 70.7
2
Лига чемпионов
Бавария25 15 7 3 72-27 52 69.3
3
Лига чемпионов
Унион25 14 6 5 38-28 48 64.0
4
Лига чемпионов
Фрайбург25 13 7 5 38-34 46 61.3
5
Лига Европы
РБ Лейпциг25 13 6 6 49-30 45 60.0
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф25 11 7 7 46-36 40 53.3
7 Вольфсбург25 10 8 7 44-32 38 50.7
8 Байер25 11 4 10 45-40 37 49.3
9 Майнц25 10 7 8 40-36 37 49.3
10 Боруссия М25 8 7 10 40-44 31 41.3
11 Вердер25 9 4 12 39-48 31 41.3
12 Аугсбург25 8 4 13 32-45 28 37.3
13 Кёльн25 6 9 10 33-44 27 36.0
14 Бохум25 8 1 16 27-56 25 33.3
15 Хоффенхайм25 6 4 15 33-45 22 29.3
16 Герта25 5 6 14 30-48 21 28.0
17
Зона вылета
Шальке-0425 4 9 12 21-45 21 28.0
18
Зона вылета
Штутгарт25 4 8 13 29-42 20 26.7

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